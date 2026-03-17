Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου διεκδικούν μία θέση στο βάθρο στο Τόρουν
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου ξεκινάει στο Τορούν της Πολωνίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με την Ελλάδα να έχει 8 αθλητές και αθλήτριες στη διοργάνωση και μεγάλες ελπίδες για δύο μετάλλια από τους Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου.
Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου θα ηγηθούν της ελληνικής αποστολής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ θα παλέψει με τον Ντουπλάντις για την κορυφή του κόσμου το βράδυ του Σαββάτου (19:25, 21/3/2026), ενώ ο χρυσός ολυμπιονίκης του μήκους θα παλέψει για μία θέση στο βάθρο το βράδυ της Κυριακής (20:12, 22/3/2026).
Οι ημέρες και οι ώρες των ελληνικών συμμετοχών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Παρασκευή 20/3
Απόγευμα
20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής
Σάββατο 21/3
Πρωί
11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος
12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά
13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος
Απόγευμα
19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής
20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)
22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)
Κυριακή 22/3
Πρωί
11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
Απόγευμα
18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου
21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
