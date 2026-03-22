Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία για την Ελλάδα και μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, ανέβηκε σε ένα ακόμη βάθρο, το 8ο της ήδη τεράστιας καριέρας του.
Με άλμα στα 6,05 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, για να βρεθεί έτσι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, για το άλμα επί κοντώ.
Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε στο πλευρό του τον φίλο του και “χρυσό” Ολυμπιονίκη, Μόντο Ντουπλάντις, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αυστραλός Μάρσαλ.
Η ελληνική σημαία κυμάτισε έτσι και στην Πολωνία για τον Καραλή.
Πάνω από 60 επαγγελματικά ακίνητα στην Αχαΐα βγαίνουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα- ΒΙΝΤΕΟ
Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός τραγουδιστής- Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr