Εμμανουήλ Καραλής και Basketball League στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

 Ο τελικός του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/3/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου υπάρχει και πολύ μπάσκετ, με τις αναμετρήσεις για τη Greek Basketball League, αλλά και το ντέρμπι Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός για την Α1 Γυναικών.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/3/2026)

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Λίβερπουλ Premier League

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μίλγουολ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Αιγάλεω Super League 2

15:00 Mega News Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ERTSPORTS 1 Προμηθέας-Κολοσσός Ρόδου Basket League

16:30 Novasports Start Κολωνία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Καρδίτσα Basket League

16:30 Novasports 5HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ EFL Championship

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Χετάφε La Liga

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι-ΠΑΟΚ Basket League

18:15 ERTSPORTS 1 Μαρούσι-Μύκονος Basket League

18:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τορίνο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η μέρα (Εμμανουήλ Καραλής)

19:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Κόβεντρι EFL Championship

19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 Novasports Start Οσασούνα – Τζιρόνα La Liga

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 4η Μέρα

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Tissot Sprint)

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλαγα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Βαλένθια La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μόβσαρ Εβλόεφ – Λέρον Μέρφι

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Άβες Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA

