Φειδιππίδης Αχαΐας: Στους Ημιμαραθωνίους Αθήνας και Καλαμπάκας

Στους δυο μεγάλους ανοιξιάτικους Ημιμαραθωνίους, στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, συμμετείχαν ομαδικά οι δρομείς του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» τις δύο πρώτες Κυριακές του Μαρτίου.

Τριάντα ένα (31) δρομείς εκπροσώπησαν τον Σ.Μ.ΑΧ. "Φειδιππίδης" στην ανοιξιάτικη δρομική γιορτή της πρωτεύουσας, τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας που διεξήχθη την Κυριακή 08 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή 30.000 περίπου δρομέων, και οι οποίοι απόλαυσαν το τρέξιμο στους άδειους κεντρικούς δρόμους της πόλης, σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις και ατομικά ρεκόρ.

Δεκαεννέα (19) τερμάτισαν στον Ημιμαραθώνιο με την παρακάτω σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο): Ζουμπάκης Νικόλαος (1:28:27), Καλογερής Γεώργιος (1:30:36), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (1:35:21), Βαρουχάκης Χρήστος (1:35:29), Σινούρης Παναγιώτης (1:38:48), Μουστάκας Κωνσταντίνος (1:43:41), Φλαμής Γεώργιος (1:46:36), Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος (1:47:08), Νικολάου Χαράλαμπος (1:49:18), Βασίλαρος Παναγιώτης (1:54:00), Γκαρλή Χάρις (1:54:29), Ρεπαντής Θωμάς (1:54:53), Βλάχος Γεώργιος (1:57:03), Παπαχαραλάμπους Ανδρέας (1:58:24), Τράντζα Χρυσάνθη (1:58:26), Σταυροπούλου Ευγενία (2:02:26), Μανέτας Βασίλειος (2:08:11), Σταυρόπουλος Νικόλαος (2:27:04) και Πλατώνη Κατερίνα (2:40:17)

Στον αγώνα των 5χλμ ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συμμετείχε με δώδεκα (12) δρομείς οι οποίοι τερμάτισαν κατά σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο): Σπυροπούλου Κωνσταντίνα (22:11), Παναγιωτοπούλου Γεωργία (27:58), Θωμά Ιωάννα (28:35), Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη (29:19), Λεκοσιώτη Παναγιώτη (34:55), Αλεξανδρόπουλο Αντώνιο (36:22), Αλεξανδροπούλου Μαριάννα (36:23), Γκολώνη Σπυρίδων (36:40), Μανιάτη Χρυσούλα (41:51), Γιατρά Αλεξάνδρα (41:51), Γκολώνη Χρύσανθο (53:44) και Προμπόνα Σταυρούλα (53:52).

Την επόμενη Κυριακή 15/3/2026, επτά (7) δρομείς συμμετείχαν ομαδικά με τον Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» σε μια από τις γρηγορότερες διαδρομές Ημιμαραθωνίου της Ελλάδας, στο 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα - Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος», που διοργανώνει με οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων, όπου φέτος, μόνο στην απόσταση των 21.1χλμ, συμμετείχαν περισσότεροι από 2000 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι δρομείς του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» τερμάτισαν κατά σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματιμού): Κουλουμπής Δημοσθένης (1:33:09), Αργυροπούλου Μαρία (1:46:23), Μπακοπούλου Μάρθα (1:47:50), Λάζαρη Βασιλική (1:48:00), Τσιλιπάνη Δέσποινα (1:48:19), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (1:50:33) και Παναγοπούλου Βασιλική (2:03:56).

Το επόμενο μεγάλο δρομικό ραντεβού των δρομέων του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" είναι την Κυριακή 29/3, όπου ο Σύλλογος θα συμμετάσχει ομαδικά με 160 δρομείς στον 4ο Ημιμαραθώνιος Πάτρας (21.1χλμ, 10χλμ & 5χλμ), ενώ την ίδια ημέρα ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» θα συμμετάσχει με αντιπροσωπεία Μαραθωνοδρόμων και στον 1ο Ημιμαραθώνιο Ηπείρου «Βασιλιάς Πύρρος» που θα διεξαχθεί στην Άρτα