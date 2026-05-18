Πατρινοί στα Θώδεια και στα Βεργώτεια

Τα 41α Θώδεια 2026, η μεγάλη γιορτή του στίβου έγινε στο Λουτράκι!

Ο Α.Ο Ποσειδών Λουτρακίου και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο διοργάνωσαν τους αγώνες το Σάββατο 16 Μαΐου στο Θώδειο Στάδιο Λουτρακίου.

Μετείχε και το Αθλόραμα. 1η ομάδα 4Χ 80 Κ16 40.98 από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα για φέτος. Αγωνίστηκαν οι: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ. ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ.

ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές με βροχή και υγρασία, η έναρξη του προγράμματος καθυστέρησε σημαντικά, ωστόσο, παρά τα απρόβλεπτα εμπόδια, ο Μίλτος Τεντόγλου αποζημίωσε το φίλαθλο κοινό που γέμισε τις κερκίδες στο στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλλονιά, με μια εξαιρετική εμφάνιση

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους ήταν το κεντρικό πρόσωπο στα Βεργώτεια με το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη σεζόν του ανοιχτού στίβου με άλμα στα 8.21. Ο Τεντόγλου, που για κάθε ενδεχόμενο δεν αποχωρίστηκε το προπονητικό κολάν, βρήκε ρυθμό στη δεύτερη προσπάθειά του πηδώντας 8.20 (-0.2), συνέχισε με τα 8.21 (-0.5) και έκλεισε τον αγώνα του με ένα τέταρτο άλμα στα 8.04 (-0.5), πριν αποχωρήσει χειροκροτούμενος.

Στη σφαίρα ανδρών μετείχε και ο Κώστας Γκοτσόπουλος του Αρίωνα Πάτρας (έφηβος) που ήταν 4ος με ν.α.ρ. 14.93μ.