4ος διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας: Μέχρι την Κυριακή οι εγγραφές

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εγγραφές για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας, καθώς η προθεσμία συμμετοχής ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Το τελευταίο προωθητικό video της διοργάνωσης, που ήδη κυκλοφορεί στα social media του αγώνα*, αποτυπώνει με έντονο και αυθεντικό τρόπο το συναίσθημα της συμμετοχής. Μέσα από εικόνες της μοναδικής διαδρομής, στον κεντρικό πεζόδρομο και κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, παρουσιάζονται «5 λόγοι για να τρέξει κανείς στον Patras Half Marathon».

Οι λόγοι αυτοί αναδεικνύουν την πρόκληση της απόστασης, τον στόχο της προετοιμασίας, την ενέργεια του αγώνα και τη μοναδική στιγμή του τερματισμού, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν τη διεθνή αναγνώριση της διοργάνωσης.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας είναι ενταγμένος στο παγκόσμιο καλεντάρι της World Athletics, με μετρημένες και πιστοποιημένες διαδρομές από την AIMS, ενώ τα αποτελέσματα των δρομέων καταγράφονται στο World Ranking.

Ο Patras Half Marathon περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων, καθώς και διαδρομές 10 και 5 χιλιομέτρων, παιδικό αγώνα 1 χιλιομέτρου και αγώνα ΑμεΑ 200 μέτρων, καλύπτοντας δρομείς κάθε επιπέδου και ηλικίας, ενώ η επίπεδη διαδρομή δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για personal best.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 23:59, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης: www.patrashalfmarathon.gr

Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον ΑΟ ΠΕΛΟΨ, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

