Κρίστελ Βουρνά: Ο ρόλος της διατροφής στον Αθλητισμό

Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ιδιαίτερα όταν αυτός επιβαρύνεται με σωματική άσκηση.

Η τροφή που καταναλώνουμε δεν προσφέρει μόνο την απαραίτητη ενέργεια, αλλά και τα δομικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών του και την υποστήριξη της μυϊκής δραστηριότητας, ειδικά στην περίπτωση των αθλητών.

Οι ενεργειακές ανάγκες ενός αθλητή δεν είναι ίδιες για όλους, αλλά διαφοροποιούνται σημαντικά. Καθορίζονται κυρίως από τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, ο οποίος επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, οι ορμόνες και το γενετικό υπόβαθρο. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει το είδος του αθλήματος, η διάρκεια και η ένταση της προπόνησης ή του αγώνα, καθώς και το αν πρόκειται για αερόβια ή αναερόβια δραστηριότητα (όπως αντοχή, εκρηκτικότητα ή σπριντ), παραγοντες που επηρεάζουν τις απαιτήσεις του οργανισμού σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Η αθλητική απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της τροφής, αλλά και από την ποιότητά της, καθώς και από τη σωστή χρονική στιγμή κατανάλωσης των γευμάτων. Για παράδειγμα, η κατανάλωση κατάλληλων τροφών πριν την άσκηση μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια και την αντοχή, ενώ η σωστή διατροφή μετά την προπόνηση συμβάλλει στην αποκατάσταση και την αναδόμηση των μυών.

Η ισορροπημένη διατροφή κατέχει καθοριστικό ρόλο τόσο στην υγεία όσο και στην απόδοση του ασκούμενου. Για να επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό διατροφικό πρόγραμμα, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές ανάγκες του κάθε αθλητή. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η τακτική παρακολούθηση από ειδικούς, όπως διατροφολόγους ή αθλητικούς επιστήμονες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Ο βασικός σκοπός της αθλητικής διατροφής είναι πολυδιάστατος. Περιλαμβάνει την επίτευξη και διατήρηση ενός επιθυμητού σωματικού βάρους και μιας υγιούς σύστασης σώματος, καθώς και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών. Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, ενισχύοντας την ενέργεια και την αντοχή του οργανισμού. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά την άσκηση, στην αναδόμηση των μυών και στην πρόληψη ή ταχύτερη αντιμετώπιση τραυματισμών.

Τέλος, η σωστή διατροφή δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα. Συμβάλλει στην πνευματική απόδοση, στη συγκέντρωση και στη γενικότερη ευεξία, ενώ παράλληλα βοηθά στη διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης σε βάθος χρόνου.

Συνεπώς, η διατροφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε προγράμματος άσκησης και βασικό σύμμαχο για την επίτευξη των στόχων ενός αθλητή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Κρίστελ Βουρνά

Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1992 και μεγάλωσα μέσα στην κολύμβηση, φτάνοντας μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 & 2016, καταρρίπτοντας πανελλήνια ρεκόρ στα 50μ. και 100μ. πεταλούδα. Η εμπειρία μου σε Παγκόσμιες, Πανευρωπαϊκές, Μεσογειακές και Παναμερικανικές διοργανώσεις μου έμαθε τι σημαίνει πειθαρχία, αφοσίωση και πραγματική φροντίδα του σώματος.

Σπούδασα Exercise & Sport Science στο University of Alabama, ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο Human Performance και απέκτησα πτυχίο Διαιτολογίας από το Coventry University, διαθέτοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Διαιτολόγου–Διατροφολόγου στην Ελλάδα.

Σήμερα συνεργάζομαι με τον γενικό πληθυσμό καθώς και με επαγγελματιές και ερασιτέχνες αθλητές και ομάδες, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση με την εμπειρία του πρωταθλητισμού για να βοηθάω κάθε άνθρωπο να βελτιώσει την υγεία του, την ευεξία του και την απόδοση του στην καθημερινότητά του με πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.