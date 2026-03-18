Ο ΝΟΠ έχασε 15-8 στη Γλυφάδα- ΦΩΤΟ

«Πέντε στα πέντε» για τον ΑΝΟ Γλυφάδας στη Β΄ Φάση της Waterpolo League.

Με… αιχμή τον Γρηγόρη Γιαννόπουλο, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ, το σύνολο του Γιώργου Παπαδόπουλου επιβλήθηκε του ΝΟ Πατρών με 15-8 στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την 5η αγωνιστική στον Β2 Όμιλο.

Η ομάδα των Νοτίων προαστίων μετράει, πλέον, 33 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι πατρινοί παρέμειναν στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς.

Από τα μέσα της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι ανέβασαν… στροφές και μετέτρεψαν το 3-3 σε 7-3 με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ενώ η διαφορά έφθασε και τα εννέα γκολ (13-4 και 14-5) στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Διαιτητές: Μαρία Δασκαλοπούλου, Γιώργος Κραβαρίτης.

Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος

* Ο Αγγελος Λαμπάτος έπαιξε για 23η συνεχόμενη φορά στα ισάριθμα τελευταία 23 επίσημα ματς του ΝΟΠ σε όλες τις διοργανώσεις, ο μόνος που τρέχει τέτοιο σερί, καθώς ο Βασίλης Καβουσανός των 44 σερί αγώνων ήταν εκτός αποστολής και διέκοψε το σερί του.

* Ντεμπούτο για τον Γιάννη Ανδρεόπουλο (06-03-2010), γηγενής τερματοφύλακας.

* Τα 100 επίσημα ματς σε όλες τις διοργανώσεις (61 στην Α1, 37 στην Α2, 2 στο Κύπελλο) έφτασε ο Γιώργος Παπαχριστόπουλο με 83 γκολ.

* 70ή συμμετοχή στην Α1 για τον Νίκο Ανδρικόπουλο.

* 40 γκολ για τον Λαμπάτο στην Α1.

* 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για τον Ραφαήλ Κανελλόπουλο και τον Δ. Παπαδημητρίου.

* 20ό επίσημο ματς για τον Φίλιππο Αντίοχο.

Τα στοιχεία αφορούν στην ανδρική ομάδα του ΝΟΠ.