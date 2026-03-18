Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Θα βραβεύσει τον Σπύρο Σακελλαρίου

Με δύο αγώνες μέσα στην Πάτρα συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών για την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.

Συγκεκριμένα για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν να αγωνιστεί στην Αθήνα, αλλά η ομάδα του Δία Μοσχάτου – Ταύρου ζήτησε να γίνει αντιστροφή έδρας και ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο στις 3:15 μ.μ. στο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι.

Την Κυριακή στις 5:00 μ.μ. πάλι στο Κουκούλι θα φιλοξενήσει πάλι την ίδια ομάδα ως γηπεδούχος τώρα η Ακαδημία των Σπορ, στον εξ αναβολής αγώνα της 9ης αγωνιστικής.

Ο λόγος που θα γίνουν και οι δύο αγώνες στην Πάτρα (νωρίτερα την Κυριακή στις 3:30 μ.μ. θα γίνει ο αγώνας ανδρών Ακαδημία των Σπορ – Δίας Μοσχάτου – Ταύρου) είναι η απόφαση του Δ.Σ. της Ακαδημίας των Σπορ στο ενδιάμεσο των αγώνων θα βραβεύσει έναν Πατρινό, τον 62 ετών γυμναστή Σπύρο Σακελλαρίου, για την προσφορά του στην χειροσφαίριση.

Ο Σπύρος Σακελλαρίου ξεκίνησε το χάντμπολ το 1981 στον Α.Ο. Έσπερος Πατρών και σήμερα συνεχίζει ως προπονητής και ιδρυτής της ομάδας του Δία Μοσχάτου – Ταύρου.

Ως αθλητής έχει αγωνισθεί και στον Α.Ε.Ο. Σπόρτινγκ Πατρών, τον Α.Σ. Ηρακλή Πατρών, το Α.Ο. Φάσμα Πατρών, την Νέα Ελβετία Βύρωνα, τον Πανελλήνιο Γ.Σ. και τελείωσε ως αθλητής στον Γ.Α.Σ. Καματερού το 1997.

Ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1993 δημιουργώντας ακαδημίες στον Γ.Α.Σ. Καματερού και την Αναγέννηση Καματερού, έχοντας και την καθοδήγηση τόσο της αντρικής όσο και της γυναικείας ομάδας. Εργάστηκε στον Ηλυσιακό δημιουργώντας κι εκεί ακαδημίες.

Το 2015 δημιούργησε τον Δία Μοσχάτου-Ταύρου που συμμετέχει στα ηλικιακά πρωταθλήματα της ΕΣΧΑ και τα τελευταία χρόνια στην Β' εθνική ανδρών και από φέτος στην Α2 εθνική γυναικών.

Είναι απόφοιτος ΤΕΦΦΑ Αθηνών το 1991 με ειδικότητα Χειροσφαίρισης με δύο μεταπτυχιακά.

Στην ομαδική φωτογραφία είναι η ομάδα του Α.Ο. Εσπέρου Πατρών το 1985. Διακρίνονται καθιστοί: πρώτος από αριστερά ο Σπύρος Σακελλαρίου και δίπλα του ο Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, ενώ ο μικρός που διακρίνεται εμπρός είναι ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος που σήμερα αγωνίζεται στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας.