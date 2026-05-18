Σπάρτακος Πάτρας: Πρωτιές στην Αθήνα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, η εντυπωσιακή διοργάνωση Spartan Warriors The Future 4.

Το μαχητικό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια πανδαισία μαχών, καθώς το non-stop fight card περιλάμβανε συνολικά 32 αναμετρήσεις στο Kick Boxing και την Επαγγελματική πυγμαχία.

Μεγάλες επιτυχίες και για τον Σπάρτακο Πάτρας με τον προπονητή Χάρη Γκαζή να δηλώνει: "Επιστροφή με τις καλύτερες αναμνήσεις από το SPARTAN WARRIOR TH FUTURE 4. Συγχαρητήρια στους μαχητές μου έδειξαν για άλλη μία φορά το επίπεδο της σχολής μας! στο main event ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ με ομόφωνη απόφαση με ψυχή Λεονταρίου και Ματσαρα ! Στο Lead Card Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ με ομόφωνη απόφαση! Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ δεν κατάφερε να κερδίσει αλλά έπαιξε στα ίσια! λόγο ότι μπήκε στην θέση του ΚΟΥΝΑΒΗ τελευταία στιγμή που τραυματίστηκε δεν κατάφερε να πιάσει τους ρυθμούς! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλοι την ομάδα μας που ήρθε να μας στηρίξει από κοντά Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δάσκαλο και διοργανωτή @gidakosnikos για την πρόσκληση"

Από τα πρώτα Prelims μέχρι τα μεγάλα ματς της Main Card, οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο ρινγκ, προσφέροντας πλούσιο θέαμα, δυνατές συγκινήσεις και εντυπωσιακά νοκ-άουτ. Στο μεγάλο Main Event της βραδιάς, ο Γιάννης Πύργας πήρε μια σπουδαία νίκη με KO/TKO στον 1ο γύρο απέναντι στον Γιώργο Μπίμπα.

Αναλυτικά τα Αποτελέσματα του Fight Card

Main Event & Co-Main Event

Main Event (Kick Boxing – K1): Ο Γιάννης Πύργας κέρδισε τον Γιώργο Μπίμπα με KO/TKO στον 1ο γύρο.



Co-Main Event (Kick Boxing – K1): Ο Παναγιώτης Σκαβάντζος κέρδισε τον Nertil Dervisi με ομόφωνη απόφαση (3 γύροι).



Main Card

Μποξ (3×3): Ο Ali Salah κέρδισε τον Νίκο Καραμπόκη με ομόφωνη απόφαση.





Μποξ (3×3): Ο Παναγιώτης Στεργιάννης κέρδισε τον Νίκο Γκούντελο με KO/TKO στον 1ο γύρο.



Μποξ (4×2): Η Σοφία Αποστολίδου κέρδισε την Χριστίνα Δημητρακάκου με ομόφωνη απόφαση.





Kick Boxing (K1, 3×3): Ο Σπύρος Παπαδόπουλος κέρδισε τον Igli Tabaku με KO/TKO στον 2ο γύρο.



Kick Boxing (K1, 3×2): Ο Θάνος Ξυνόπουλος κέρδισε τον Στέφανο Σπανούδη με ομόφωνη απόφαση.



Kick Boxing (K1, 3×3): Ο Γιάννης Ταλούμης κέρδισε τον Παναγιώτη Γιαννουδάκο με KO/TKO στον 1ο γύρο.





Kick Boxing (Low Kick, 3×3): Η Ελένη Μυτιληνάκη κέρδισε την Νεφέλη Ισμέρη με KO/TKO στον 1ο γύρο.



Kick Boxing (Low Kick, 3×2): Ο Νίκος Ρούβαλης κέρδισε τον Ανέστη Αθανασιάδη με πλειοψηφική απόφαση (Split Decision).



Kick Boxing (Low Kick, 3×2): Ο Γιώργος Γκάλτσος κέρδισε τον Τάσο Μπουντζιώνα με ομόφωνη απόφαση.



Kick Boxing (K1, 3×3): Η Ειρήνη Κατσιφαράκη κέρδισε την Elona Daka με ομόφωνη απόφαση.

Prelims

Kick Boxing (K1): Ο Μιχαήλ Καραγιαννόπουλος κέρδισε τον Γιάννη Μαυρίδη με KO/TKO στον 3ο γύρο.



Kick Boxing (K1): Ο Σταμάτης Παπαδάκης κέρδισε τον Γιώργο Κατσάρο με ομόφωνη απόφαση.



Kick Boxing (Low Kick): Ο Παναγιώτης Μουρατίδης κέρδισε τον Χαράλαμπο Κοτσόργιο με ομόφωνη απόφαση.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Γεώργιος Γιάνναρης απέναντι στον Γεώργιο Τσιρογιάννη.



Kick Boxing (K1): Νικητής ο Μάριος Μακρυθανάσης απέναντι στον Γιώργο Κουνάβη.



Kick Boxing (K1): Νικητής ο Brandon Prendi απέναντι στον Mohamad Faisal.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Cristian Petrov απέναντι στον Γιάννη Νερούτσο.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Βασίλης Καραμίτσος απέναντι στον Jason Ratsa.



Kick Boxing (K1): Νικήτρια η Ηρώ Ρούβαλη απέναντι στην Ακριβή Μπούχλη.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Δρόσος Προδρομίτης απέναντι στον Βασίλειο Γκουρλιά.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Γεώργιος Βασταρούχας απέναντι στον Παναγιώτη Γούρλια.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Δημήτρης Μπούρας απέναντι στον Φαίδωνα Δημητρακόπουλο.



Kick Boxing (Low Kick): Νικητής ο Παύλος Βέργος απέναντι στον Yirong Du.



Kick Boxing (Low Kick): Ο Τίμος Τσάκας κέρδισε τον Κώστα Καπέλο με ομόφωνη απόφαση (3ος γύρος, 2:00).



Kick Boxing (Low Kick): Η Στέλλα Χανιώτη κέρδισε την Παρασκευή Πουλιδάκη με ομόφωνη απόφαση (3ος γύρος, 2:00).



Αγώνες χωρίς αποτέλεσμα (No Contest – NC)

Οι παρακάτω αναμετρήσεις των Prelims έληξαν χωρίς αποτέλεσμα:

Στέφανος Στρινγλογιάννης vs Μιχάλης Χαριτίδης (Kick Boxing)

Πάντης Κωνσταντίνος vs Salib Makarios (Kick Boxing – Kids)

Γιάννης Φιάκας vs Θανάσης Μαθωναίος (Πυγμαχία)

Χρήστος Αντωναρόπουλος vs Νάσος Ξηντρούλας (Kick Boxing)

Κατερίνα Ιορδάνογλου vs Μελίνα Καρδόνα (Kick Boxing)