Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Ανέβηκε στην Α2 ο Αναγεννησιακός Πατρών!

Ο Αναγεννησιακός Πατρών!

Ο Αναγεννησιακός Πατρών!

Πινγκ - πονγκ

Ο Νέος Γ.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης και ο ΑΠΣ Αναγεννησιακός Πατρών Πατρών στους άνδρες, ο ΑΟ Ηράκλειο 2001 και ο ΑΟ Καρέα στις γυναίκες κατάφεραν σήμερα (17/05) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προαγωγή τους στην Α2 εθνική κατηγορία Πινγκ - πονγκ.

Στα μπαράζ της Β’ Εθνικής, που όπως κάθε χρόνο επιφυλάσσουν σπουδαίες αναμετρήσεις στο κυνήγι της ανόδου, οι τέσσερις ομάδες νίκησαν στα καθοριστικά χιαστί ματς και υλοποίησαν τον στόχο τους. Ο Ηρακλής είχε προχωρήσει χτες με την 1η θέση στον όμιλό του και ο Αναγεννησιακός με τη 2η, ενώ στις γυναίκες τόσο το Ηράκλειο όσο και ο Καρέας είχαν μπει στην 4άδα με τη 2η θέση. Στα μπαράζ Α1-Α2 ανδρών απέμενε απλά η τελική κατάταξη των ομάδων. Νικητής της έξτρα διαδικασίας ήταν ο ΑΣ Πέρα Αθηνών.

Όλο το ενδιαφέρον για τους φίλους του αθλήματος συγκεντρώθηκε την Κυριακή στους ημιτελικούς της Β’ Εθνικής, που θα έδιναν τα «εισιτήρια» για την παραπάνω κατηγορία.  

Ο Ηρακλής βρέθηκε πίσω 3-2 απέναντι στην Αθηνά, η οποία μάλιστα σημείωσε δύο νίκες επί του ξένου αθλητή του. Τελικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης γύρισε την κατάσταση για να πετύχει με 4-3 την επιστροφή της στη 2η κατηγορία.

 

Αμφίρροπος ήταν και ο αγώνας του Αναγεννησιακού με τον ΟΑ Χανίων. Η ομάδα της Πάτρας ανταπεξήλθε σε πολύ δύσκολο έργο με οδηγό τον Σωκράτη Γιαννούτσο και επικράτησε 4-2. Ο νεαρός διεθνής πέτυχε δύο νίκες με 3-1 σετ εναντίον του Στέφανου Σπανάκη και του Γάλλου Κουεντέν Πραντέλ.

Σπουδαίο αποτέλεσμα έφερε στο τέλος ο Παναγιώτης Αδριανός νικώντας με 3-1 τον πρώην πρωταθλητή Ελλάδας και Βαλκανιονίκη Αντώνη Μαλινάκη και νωρίτερα ο αριστερόχειρας Δημήτρης Νικολόπουλος είχε κάνει το 3-2 κόντρα στον Σπανάκη (3-1). Τα Χανιά είχαν προηγηθεί 2-1 με νίκες του Πραντέλ και του Μαλινάκη στα τρία σετ απέναντι στους Αδριανό και Νικολόπουλο αντίστοιχα.  

Στον τελικό των μπαράζ, που είχε να κάνει κυρίως με το γόητρο, ο Ηρακλής νίκησε τον Αναγεννησιακό με 4-1. Εκεί οι Θεσσαλονικείς έβαλαν στην τριάδα τον Νίκο Γραμμένο και οι Πατρινοί τον Γιώργο Παπαγεωργίου.  

 

Στα μπαράζ για την Α1-Α2 ανδρών είχε ξεκαθαρίσει από χτες ότι το Πέρα Αθηνών και ο Άρης Νικαίας θα είναι και του χρόνου στην Α1. Δεν διακυβευόταν κάτι στα σημερινά ματς κι απλά προέκυψε η τελική κατάταξη στο ενιαίο γκρουπ. Ο ΑΣ Πέρα νίκησε τον Άρη 4-0 στον αγώνα κορυφής και πήρε την πρωτιά με 6 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος έκαμψε τον Ίφιτο Πατρών με 4-2 και κατετάγη 3ος με 4 βαθμούς. Πέντε βαθμούς μάζεψε ο Άρης και 3 ο Ίφιτος.

Όλα τα αποτελέσματα της Κυριακής:

Στα μπαράζ Α1-Α2 ανδρών:

Πέρα Αθηνών – Άρης Νικαίας                   4-0

Πανιώνιος ΓΣΣ - Ίφιτος Πατρών                4-2

Στα μπαράζ ανόδου Β’ Εθνικής ανδρών:

Ημιτελικοί:

Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Αθηνά Μαγκουφάνας     4-3

ΟΑ Χανίων - Αναγεννησιακός Πατρών                 2-4

Για θέσεις 1-2

Ηρακλής Θεσσαλονίκης – Αναγεννησιακός Πατρών 4-1

Για θέσεις 3-4

Αθηνά Μαγκουφάνας – ΟΑ Χανίων            2-4

Για θέσεις 5-7

ΑΠΣ Ίλιον - Φάρος Αλεξανδρούπολης        4-2

ΑΟ Πεύκης – ΑΠΣ Ίλιον                           4-2

Στα μπαράζ ανόδου Β’ Εθνικής γυναικών:

Ημιτελικοί:

ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας– Ηράκλειο 2001      1-4

ΑΟ Καρέα - ΓΑΣ Ελευσίς                                    4-2

Για θέσεις 1-2

Ηράκλειο 2001 – ΑΟ Καρέα                                4-2

Για θέσεις 3-4

Πρόοδος Βουτζά – Ελευσίνα                               4-2

Για θέσεις 5-6

Ίκαρος Καστριτσίου - ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη          4-1              

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πινγκ - πονγκ Αναγεννησιακός Πατρών
Sports
More sports
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b9\u03bd\u03b3\u03ba - \u03c0\u03bf\u03bd\u03b3\u03ba ","\u0391\u03bd\u03b1\u03b3\u03b5\u03bd\u03bd\u03b7\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd"]
831378
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports