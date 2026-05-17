Ανέβηκε στην Α2 ο Αναγεννησιακός Πατρών!

Ο Νέος Γ.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης και ο ΑΠΣ Αναγεννησιακός Πατρών Πατρών στους άνδρες, ο ΑΟ Ηράκλειο 2001 και ο ΑΟ Καρέα στις γυναίκες κατάφεραν σήμερα (17/05) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προαγωγή τους στην Α2 εθνική κατηγορία Πινγκ - πονγκ.

Στα μπαράζ της Β’ Εθνικής, που όπως κάθε χρόνο επιφυλάσσουν σπουδαίες αναμετρήσεις στο κυνήγι της ανόδου, οι τέσσερις ομάδες νίκησαν στα καθοριστικά χιαστί ματς και υλοποίησαν τον στόχο τους. Ο Ηρακλής είχε προχωρήσει χτες με την 1η θέση στον όμιλό του και ο Αναγεννησιακός με τη 2η, ενώ στις γυναίκες τόσο το Ηράκλειο όσο και ο Καρέας είχαν μπει στην 4άδα με τη 2η θέση. Στα μπαράζ Α1-Α2 ανδρών απέμενε απλά η τελική κατάταξη των ομάδων. Νικητής της έξτρα διαδικασίας ήταν ο ΑΣ Πέρα Αθηνών.

Όλο το ενδιαφέρον για τους φίλους του αθλήματος συγκεντρώθηκε την Κυριακή στους ημιτελικούς της Β’ Εθνικής, που θα έδιναν τα «εισιτήρια» για την παραπάνω κατηγορία.

Ο Ηρακλής βρέθηκε πίσω 3-2 απέναντι στην Αθηνά, η οποία μάλιστα σημείωσε δύο νίκες επί του ξένου αθλητή του. Τελικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης γύρισε την κατάσταση για να πετύχει με 4-3 την επιστροφή της στη 2η κατηγορία.

Αμφίρροπος ήταν και ο αγώνας του Αναγεννησιακού με τον ΟΑ Χανίων. Η ομάδα της Πάτρας ανταπεξήλθε σε πολύ δύσκολο έργο με οδηγό τον Σωκράτη Γιαννούτσο και επικράτησε 4-2. Ο νεαρός διεθνής πέτυχε δύο νίκες με 3-1 σετ εναντίον του Στέφανου Σπανάκη και του Γάλλου Κουεντέν Πραντέλ.

Σπουδαίο αποτέλεσμα έφερε στο τέλος ο Παναγιώτης Αδριανός νικώντας με 3-1 τον πρώην πρωταθλητή Ελλάδας και Βαλκανιονίκη Αντώνη Μαλινάκη και νωρίτερα ο αριστερόχειρας Δημήτρης Νικολόπουλος είχε κάνει το 3-2 κόντρα στον Σπανάκη (3-1). Τα Χανιά είχαν προηγηθεί 2-1 με νίκες του Πραντέλ και του Μαλινάκη στα τρία σετ απέναντι στους Αδριανό και Νικολόπουλο αντίστοιχα.

Στον τελικό των μπαράζ, που είχε να κάνει κυρίως με το γόητρο, ο Ηρακλής νίκησε τον Αναγεννησιακό με 4-1. Εκεί οι Θεσσαλονικείς έβαλαν στην τριάδα τον Νίκο Γραμμένο και οι Πατρινοί τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

Στα μπαράζ για την Α1-Α2 ανδρών είχε ξεκαθαρίσει από χτες ότι το Πέρα Αθηνών και ο Άρης Νικαίας θα είναι και του χρόνου στην Α1. Δεν διακυβευόταν κάτι στα σημερινά ματς κι απλά προέκυψε η τελική κατάταξη στο ενιαίο γκρουπ. Ο ΑΣ Πέρα νίκησε τον Άρη 4-0 στον αγώνα κορυφής και πήρε την πρωτιά με 6 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος έκαμψε τον Ίφιτο Πατρών με 4-2 και κατετάγη 3ος με 4 βαθμούς. Πέντε βαθμούς μάζεψε ο Άρης και 3 ο Ίφιτος.

Όλα τα αποτελέσματα της Κυριακής:

Στα μπαράζ Α1-Α2 ανδρών:

Πέρα Αθηνών – Άρης Νικαίας 4-0

Πανιώνιος ΓΣΣ - Ίφιτος Πατρών 4-2

Στα μπαράζ ανόδου Β’ Εθνικής ανδρών:

Ημιτελικοί:

Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Αθηνά Μαγκουφάνας 4-3

ΟΑ Χανίων - Αναγεννησιακός Πατρών 2-4

Για θέσεις 1-2

Ηρακλής Θεσσαλονίκης – Αναγεννησιακός Πατρών 4-1

Για θέσεις 3-4

Αθηνά Μαγκουφάνας – ΟΑ Χανίων 2-4

Για θέσεις 5-7

ΑΠΣ Ίλιον - Φάρος Αλεξανδρούπολης 4-2

ΑΟ Πεύκης – ΑΠΣ Ίλιον 4-2

Στα μπαράζ ανόδου Β’ Εθνικής γυναικών:

Ημιτελικοί:

ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας– Ηράκλειο 2001 1-4

ΑΟ Καρέα - ΓΑΣ Ελευσίς 4-2

Για θέσεις 1-2

Ηράκλειο 2001 – ΑΟ Καρέα 4-2

Για θέσεις 3-4

Πρόοδος Βουτζά – Ελευσίνα 4-2

Για θέσεις 5-6

Ίκαρος Καστριτσίου - ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη 4-1