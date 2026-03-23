Η Νόρα Δράκου θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν

Η κορυφαία ελληνιδα κολυμβήτρια Νόρα Δράκου χρειάστηκε να κάνει μία ακόμη χειρουργική επέμβαση στον ώμο και θα πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικούς μήνες στην κολύμβηση, με την ίδια να δείχνει όμως την αισιοδοξία της μέσα από τα social media.

Αφού ανέβασε μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο στο instagram, η Νόρα Δράκου ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της και έδωσε το… σύνθημα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, όπου και θα διεκδικήσει νέες επιτυχίες για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Νόρας Δράκου

“Δυστυχώς έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση στον δεξιό μου ώμο και κατά συνέπεια να χάσω το υπόλοιπο της σεζόν και τα μεγάλα ραντεβού του. Ο πόνος έχει γίνει μέρος της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα, πάντα ερχόμουν αντιμέτωπη με κάτι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως αν κάτι με έχει μάθει η πορεία μου είναι να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Πάντα πίστευα ότι η δύναμη ενός αθλητή και η δίψα του για περισσότερα δεν προέρχεται από τις νίκες, αλλά από τις δυσκολίες που περνάει και από την απόφασή του να μη παραδοθεί σε ό,τι κι αν έρθει στον δρόμο του.

Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο Φανδρίδη που πριν 13 χρόνια συναντηθήκαμε στον ίδιο διάδρομο του ΚΑΤ για να κάνω επέμβαση στον αριστερό ώμο και από τότε έχει γίνει ο φύλακας άγγελός μου. Ευχαριστώ το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως και όλη την ομάδα του που με έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ την ΚΟΕ και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη την πορεία από τώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. Ευχαριστώ τον κ. Δημήτρη Βρανόπουλο και τον Α.Σ. Παναθηναϊκός που σε όλες τις στιγμές, κακές και καλές, είναι δίπλα μου.

Τέλος, στη ζωή μου στάθηκα τυχερή και γεννήθηκα σε ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας, το περιβάλλον αυτό εμπλουτίστηκε και γέμισε κι άλλους ανθρώπους που με αγάπησαν, τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλο το ταξίδι. Ένας αθλητής είναι δυνατός σαν μονάδα. Ένας αθλητής με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ανίκητος.