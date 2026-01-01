Η απίστευτη Νόρα Δράκου έφτασε τα 134 μετάλλια σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα

Ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το πρόγραμμα του Πανελλήνιου Χειμερινού Κυπέλλου Κολύμβησης ανοικτής κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών (OPEN) και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών (Κ19/23) «2025-26», στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης».

Πρόκειται για το χειμερινό πανελλήνιο πρωτάθλημα στο οποίο η πατρινή Νόρα Δράκου (ΠΑΟ) κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, στα 50μ ύπτιο, αυτή τη φορά με χρόνο 28.76.

Η πατρινή πρώην πρωταθλήτρια του ΝΟΠ (στις εγκαταστάσεις του οποίου προπονείται με τον Λευτέρη Μήτρακα), των 4 συμμετοχών σε Ολυμπιάδες (!!) και των δεκάδων ακόμα σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά, έφτασε τα 134 μετάλλια σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα, θερινά και χειμερινά, γυναικών, νέων, νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, ατομικά και σε σκυτάλες!

Προφανώς κι έχοντας ως δεδομένο τη διάρκεια του αθλητικού της βίου (διαρκεί ήδη μια 20ετία) δεν πρέπει να υπάρχει άλλος αθλητής που να την ξεπερνάει, να έχει δηλαδή +135 μετάλλια! Όσα ποτέ κανένας άλλος πατρινός αθλητής και σε κάθε περίπτωση μία από τις ελάχιστες με +100 στον ελληνικό αθλητισμό!

Στον Πατραϊκό αθλητισμό ακολουθεί η επίσης κολυμβήτρια του ΝΟΠ Κρίστελ Βουρνά με 85, τρίτος είναι ο γυμναστής Νίκος Ηλιόπουλος με 75 και στην 4η θέση ο πρωταθλητής του στίβου Γιώργος Παναγιωτόπουλος με 40 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα!