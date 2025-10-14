Η μοναδική Νόρα Δράκου έχει ως στόχο την πέμπτη της Ολυμπιάδα!!

Μια αθλήτρια–κόσμημα για την ελληνική κολύμβηση, η Νόρα Δράκου, έδωσε το παρών στο Santorini Experience 2025, μεταφέροντας τη δική της λάμψη σε μια διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό με την ομορφιά του Αιγαίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η πατρινή πρωταθλήτρια μίλησε με ειλικρίνεια και πάθος για τη σημασία αυτών των διοργανώσεων:

«Αυτά τα events πρέπει να τα στηρίζουμε όλοι οι αθλητές. Να έρχονται άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο να γνωρίσουν τα μέρη μας, τις θάλασσές μας. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη!».

Με ήθος, συνέπεια και εργατικότητα, η Νόρα Δράκου έχει κερδίσει τον σεβασμό όλου του αθλητικού κόσμου.

Για περισσότερο από 15 χρόνια, παραμένει στην ελίτ της διεθνούς κολύμβησης, με 8 συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 4 παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες και αναρίθμητες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Από την Πάτρα, όπου ζει και προπονείται στο Ιδιόκτητο Ναυταθλητικό Συγκρότημα ΝΟΠ «Επαμεινώνδας Πετραλιάς» —μακριά από την "καρδιά" της κολύμβησης, την Αθήνα— η Δράκου μίλησε για την καθημερινότητά της, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητές της επαρχίας, αλλά και για τη δύναμη της πίστης και της συνέπειας που τη συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια.

Παρά τις προκλήσεις, η ματιά της παραμένει στραμμένη μπροστά. Το μεγάλο της όνειρο: να ολοκληρώσει τη σπουδαία καριέρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, αγωνιζόμενη στο αγαπημένο της αγώνισμα, το 50άρι ύπτιο.

