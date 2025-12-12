Πινγκ- πονγκ: Πλούσιο αγωνιστικό διήμερο με τα Περιφερειακά Παίδων- Κορασίδων

Με τα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/12) το πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΦΟΕπΑ. Σε αυτό το διήμερο οι παίδες και οι κορασίδες θα τραβήξουν την προσοχή των φίλων της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Οι αθλητές και οι αθλήτριες έως 15 ετών γίνονται πρωταγωνιστές με τα Περιφερειακά πρωταθλήματα της κατηγορίας τους.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τους τοπικούς πρωταθλητές αλλά και παράλληλα οδηγεί σε προκρίσεις στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων 2025 - 26 που η ομοσπονδία έχει προγραμματίσει να γίνει στην πόλη μας το τετραήμερο 16 – 19 Απριλίου 2026.

Τα περιφερειακά πρωταθλήματα θα γίνουν σε τέσσερις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στον Πειραιά για την Αττική, στην Καβάλα για τη Βόρεια Ελλάδα, στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και στη Χίο.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοίνωσε σ στην ιστοσελίδα της το πρόγραμμα σε κάθε περιοχή (https://www.httf.gr/ programma-prokriseis- perifereiakoy-protathlimatos- paidon-korasidon-2025-26/) με τη σημείωση ότι τα ωράρια θα επισπευστούν ανάλογα με τη πορεία της διεξαγωγής των αγώνων. Στο ίδιο λινκ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αριθμό των προκρίσεων ανά περιοχή.

Τα περιφερειακά πρωταθλήματα θα δώσουν 36 προκρίσεις στα αγόρια και 24 στα κορίτσια ενώ απευθείας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα περνάνε αθλητές/τριες σύμφωνα με τις υψηλές θέσεις τους στους πίνακες αξιολόγησης, είτε αγωνιστούν είτε όχι στο Περιφερειακό της περιοχής τους.

Για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και αυτό το Περιφερειακό πρωτάθλημα θα λάβει χώρα την Κυριακή 14/12 με ώρα έναρξης 09:00 πμ στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος», στο Κουκούλι.

Αναμένονται εντυπωσιακές αναμετρήσεις και έντονος ανταγωνισμός και για τις θέσεις των μεταλλίων αλλά και για τις προκρίσεις στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. . Από την περιφέρειά μας σύμφωνα με τις συμμετοχές που έχουν δηλωθεί αναλογικά προκρίνονται για το Πανελλήνιο 9 αγόρια και 5 κορίτσια.





