Πινγκ- Πονγκ: Β' Εθνική Ανδρών & Γυναικών- Όμιλος Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου

Η Β' Εθνική Κατηγορία πινγκ - πονγκ Ανδρών και Γυναικών, Όμιλος Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου, επιστρέφει με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα και δυνατές αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Με τους αγώνες που θα γίνουν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο χώρο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ η Τοπική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου διοργανώνει την 2η αγωνιστική ημερίδα των πρωταθλημάτων των ΟΜΙΛΩΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Σε μια ημέρα με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα θα γίνουν η 4 η , 5 η και 6 η αγωνιστική για τη Β’ Εθνική κατηγορία σε άνδρες και η 3 η και 4 η σε γυναίκες.

Οι ομαδικές συναντήσεις της αγωνιστικής αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω του υψηλού αγωνιστικού επιπέδου των αθλητών και των αθλητριών αλλά και γιατί θα αρχίσουν να δείχνουν τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια των πρωταθλημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

11:00 1 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

11:00 2 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

11:00 3 ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

11:00 4 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ

13:30 1 ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

13:30 2 ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

13:30 3 ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ

13:30 4 ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010

16:00 1 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010

16:00 2 ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

16:00 3 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

16:00 4 ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν Η Β

1.ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3 0 6

- ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 3 0 6

3. ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 1 5

- ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 1 5

5.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ(2) 1 2 4

- ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 1 2 4

7.ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0 3 3

-ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 3 3

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

11:00 5 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

11:00 6 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

13:30 5 ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

13:30 6 ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 1 5

- ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 1 5

3.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2 0 4

4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0 2 2

5.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 2 2