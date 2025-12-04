Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Λίγη ώρα πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ (21:15) του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, o Γιάννης Βρούτσης πήρε την απόφαση να αναβάλλει τον αγώνα.

Η κακοκαιρία Byron έδειξε τα… δόντια της και στην Αθήνα, όπου από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12/2025) επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Το φαληρικό γήπεδο μετατράπηκε και πάλι σε λίμνη, με τον Γιάννη Βρούτση να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή του παιχνιδιού για λόγους ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.