Κινητικότητα στο Beach Volley στην Πάτρα μετά την ευρωπαϊκή πρωτιά των Αλεξόγλου – Πασχαλάκη

Σημαντική κινητικότητα έχει προκαλέσει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Beach volley η μεγάλη επιτυχία των Ελένης Αλεξόγλου και Μυρτώς Πασχαλάκη, οι οποίες κατέκτησαν την 1η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley στην κατηγορία κοριτσιών Κ18.

Η ευρωπαϊκή αυτή διάκριση έδωσε νέα ώθηση στις προσπάθειες για την ανάδειξη και αξιολόγηση αθλητών και αθλητριών από μικρότερες ηλικίες, με στόχο τη στελέχωση τμημάτων που οδηγούν στην Εθνική Ομάδα. Ήδη, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, έχουν προγραμματιστεί σειρά δράσεων, με επίκεντρο την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στην Πάτρα σχεδιάζονται:

Προπονητικό camp/τουρνουά για την κατηγορία Κ18 (έτη γέννησης 2009 και μετά), στις 24 Δεκεμβρίου.

Προπονητικό camp/τουρνουά για παιδιά της κατηγορίας Κ14 (έτη γέννησης 2013 και μετά).

Δωρεάν προπονήσεις για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Σχολικό Πρωτάθλημα Beach Volley.

Παράλληλα, στα «σκαριά» βρίσκεται και προπονητικό camp/τουρνουά επίλεκτων αθλητών και αθλητριών Κ18, που διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και θα διεξαχθεί στις 27 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα προταθούν από τους κατά τόπους συνεργάτες της Ομοσπονδίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και τη συμμετοχή σε αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Αχαΐας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στην Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ), τηλ. 2610 270099.

Στον Σύλλογο Φίλων Αθλημάτων Άμμου Πάτρας (ΣΦΑΑΠ) http://sfaap.sitegr.gr

Στον συνεργάτη του αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή της Πάτρας, κ. Γιάννη Πετρόπουλο, τηλ. 6936 106673.