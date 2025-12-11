Πινγκ- Πονγκ: Ολοκληρώθηκε 2η αγωνιστική ημερίδα στη Β’ Εθνική Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου

Η 2η αγωνιστική της Β’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών στο πινγκ-πονγκ της Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου έφερε δυνατούς αγώνες, ανατροπές και ξεκαθάρισμα φαβορί για τα play off.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Με τους αγώνες που έγιναν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο χώρο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ η Τοπική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου διοργάνωσε την 2η αγωνιστική ημερίδα των πρωταθλημάτων των ΟΜΙΛΩΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Σε μια ημέρα με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα έγιναν η 4η, 5η και 6ηαγωνιστική για τη Β’ Εθνική κατηγορία σε άνδρες και η 3η και 4η σε γυναίκες..

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ο ιδιαίτερα ενισχυμένος μεταγραφικά ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ παρουσιάζεται ως το φαβορί για την κατάκτηση της 1ης θέσης στους άνδρες.. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010, ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ακολουθούν και θεωρητικά έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την είσοδο τους στην τετράδα των play off.

Ο σπουδαιότερος αγώνας της αγωνιστικής έγινε μεταξύ των δυο ΦΟΙΝΙΚΩΝ της περιοχής μας. Επικράτησε μετά από συνάντηση τριών ωρών. οριακά με 4-3, ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2010 των ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Στην κατηγορία γυναικών ΓΑλΗΝΗ και ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες και ο τίτλος θα κριθεί από τα αναμεταξύ τους παιχνίδια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 4 - 2

ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 - 4

ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 2

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 4 - 1

ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 - 4

ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 - 4

ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4 - 0

ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 1 - 4

ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 3 - 4

ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 0 - 4

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 - 4

ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν Η Β

1.ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6 0 12

2.ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 5 1 11

3. ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 2 10

4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3 3 9

- ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 3 3 9

6.ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 2 4 8

7.ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1 5 7

8. ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 6 6

-

Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 0

ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 0 - 4

ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0 - 4

ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 0 – 4 (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΟ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 4 0 8

2. ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 3 1 7

3.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 3 5

4. ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2 2 5

5. ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 4 4