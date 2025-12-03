Ανοίγει στις 20 το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων- «Περιμένουμε το χιόνι»- Χώρος υποδοχής στη Στύγα

Στις 20 Δεκεμβρίου, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Οι εργασίες έχουν μπει στην τελική τους ευθεία, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρθούν αποφάσεις για events που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα έναρξής του.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και περιμένουμε το χιόνι. Ανεξάρτητα όμως από το αν θα υπάρχει χιονοκάλυψη, στις 20 του μήνα θα ανοίξουμε σαλέ και αναβατήρες για να κάνουν οι επισκέπτες τη βόλτα τους. Έως το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη τη μέρα», δηλώνει στο thebest.gr ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Αλέξης Άγριος, αφήνοντας να εννοηθεί πως η έναρξη θα συνοδεύεται από ειδικά events.

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, φέτος προστίθεται ένας νέος, σύγχρονος και ζεστός χώρος υποδοχής στην κορυφή της Στύγας. Εκεί, οι χιονοδρόμοι θα μπορούν να απολαύσουν ένα ρόφημα ή ένα σνακ, σε έναν χώρο που σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει άνεση και προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και το μεγάλο έργο αναβάθμισης του Χιονοδρομικού. Σύμφωνα με τον διευθυντή του, απομένουν μόνο οι τελευταίες εργασίες στη μονάδα του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά μέσα στη φετινή σεζόν, ενισχύοντας την περιβαλλοντική και λειτουργική υποδομή του κέντρου.

Επιπλέον, το πέτρινο κτίριο στο κέντρο του Χιονοδρομικού, το οποίο προορίζεται για εστιατόριο, βρίσκεται σε φάση κατασκευής. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει φέτος, η ολοκλήρωσή του μετατίθεται για την επόμενη χρονιά, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με τις νέες υποδομές, τις δράσεις για την πρεμιέρα και την προετοιμασία να εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων μπαίνει στη φετινή σεζόν έτοιμο να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες και να αποτελέσει ξανά έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της χώρας.