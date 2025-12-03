Πάτρα: Εκεί τον βόλεψε, εκεί το άφησε- Πάρκαρε μέσα στον ποδηλατόδρομο- ΦΩΤΟ

Το περιστατικό αναδεικνύει την συνεχιζόμενη παραβίαση κανόνων στάθμευσης στην πόλη
Ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε σήμερα παράνομα σταθμευμένο μέσα στον ποδηλατόδρομο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, κάτω από την οδό Τερψιθέας, στην Πάτρα.
Το περιστατικό αναδεικνύει την συνεχιζόμενη παραβίαση κανόνων στάθμευσης στην περιοχή, με οχήματα να καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους και ποδηλατοδρόμους χωρίς έλεγχο.
Κατοίκοι και περαστικοί καταγγέλλουν ότι τέτοιες πρακτικές είναι συχνές, ενώ ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και πρόστιμα για τους παραβάτες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η νομιμότητα και η ασφάλεια στους δημόσιους χώρους της πόλης.
