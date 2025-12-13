Ιπποκράτης Παπαδάτος: "Κύκλος ελπίδας και προοπτικής μέσα από δράσεις και έργα"

Η ανάληψη καθηκόντων του Ιπποκράτη Παπαδάτου ως Υπεύθυνου Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στη ΔΥΜΤΟ Κέντρου Πόλεως δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αλλαγή ρόλου για τον ίδιο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, "είναι μια βαθιά ανθρώπινη δέσμευση απέναντι στις οικογένειες, στους νέους, στις γυναίκες και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που ζητά να ακουστεί και να στηριχθεί.

Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ισορροπίες δοκιμάζονται, ο Ιπποκράτης φέρνει την εμπειρία, την ενσυναίσθηση και την αποφασιστικότητα που απαιτεί η θέση. Γνωρίζει πως η οικογενειακή πολιτική δεν είναι απλώς ένας θεσμός αλλά ο πυρήνας της καθημερινότητάς μας. Εκεί όπου οι προκλήσεις, οι αγωνίες και οι μικρές νίκες διαμορφώνουν το μέλλον μας. Παράλληλα, η ισότητα των φύλων παραμένει ένας δρόμος που χρειάζεται δουλειά, συμμαχίες και συνεχείς προσπάθειες. Ένας δρόμος που με τη δική του παρουσία αποκτά νέα δυναμική.

Με ρεαλισμό και προσγειωμένη διάθεση, αντιλαμβάνεται ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκινούν όμως από ανθρώπους που πιστεύουν βαθιά σε αυτές. Από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ακούσουν, να συνεργαστούν και να εργαστούν αθόρυβα αλλά ουσιαστικά.

Η νέα του θέση δεν είναι απλώς τιμητική. Είναι μια ευθύνη που ο Ιπποκράτης αναλαμβάνει με καθαρή καρδιά και ξεκάθαρο στόχο να σταθεί δίπλα στους πολίτες και να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο υποστηρικτική, πιο ανθρώπινη. Μια κοινωνία όπου κάθε φωνή έχει αξία και κάθε άνθρωπος έχει χώρο.

Με αυτό το νέο ξεκίνημα ανοίγει ένας κύκλος ελπίδας και προοπτικής. Για την ΔΥΜΤΟ Κέντρου Πόλεως αλλά και για την κοινωνία μέσα από δράσεις και έργα."