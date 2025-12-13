Σκανδάμης με εύθυμη διάθεση : Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη, ΝΔ, Eurogroup και στελέχη ΠΑΣΟΚ

Με ανάρτησή του στο fb o Μαρίνος Σκανδάμης, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση τη φιέστα συγχαρητηρίων προς τον Υπουργό κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Πρόεδρος του Eurogroup.

Όλη η ανακοίνωση :

“Συγχαρητήρια στον κ. Πιερρακάκη για την προσωπική του επιτυχία. Συγχαρητήρια στη ΝΔ που πέτυχε την τοποθέτηση του στελέχους της στην υψίστη θέση του Εurogroup. Συγχαρητήρια στο Εurogroup που εξέλεξε Πρόεδρό του τον Υπουργό της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης της ΕΕ. Συγχαρητήρια στην ΕΕ που αδιαφορεί για τις εγχώριες κυβερνητικές επιλογές που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγχαρητήρια στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ανταγωνίστηκαν για το ποιος θα πρωτοδώσει συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, τις πολιτικές τού οποίου καταγγέλλει κατά τα άλλα το ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια στα στελέχη μας που αποδεικνύουν ότι παρά τις δεσμεύσεις του Νικου Ανδρουλάκη για καμιά συνεργασία με τη ΝΔ, τον αγνοούν και υπονοούν ότι τίποτε δεν έχει πια σημασία. Δεν έχουν τέλος τα συγχαρητήρια προς πάσα κατεύθυνση. Γενικώς Συγχαρητήρια”.