Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα οι χερσαίες επιθέσεις κατά της Βενεζουέλας

Τις απειλές του για επιθέσεις κατά των εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «τώρα», προσθέτοντας ότι «θα αρχίσουν να συμβαίνουν».

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.