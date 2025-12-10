Ημερίδα για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 17.30, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.



Το πρόγραμμα(17.30 - 21.00) περιλαμβάνει εισηγήσεις που φωτίζουν ποικίλες όψεις της προσωπικότητας και του έργου του Π. Κανελλόπουλου: ο δικηγόρος κ. Χρήστος Α. Μούλιας θα αναφερθεί στον «ενωτικό» χαρακτήρα του, ο επίκ. καθηγητής κ. Νικόλαος Δεναξάς στη χριστιανική πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα στη σκέψη του, ενώ ο ιστορικός κ. Ιωάννης Κ. Φίλανδρος θα εξετάσει την πολιτική του πορεία από τη δεκαετία του 1960 έως το 1980. Στη συνέχεια, η επίκ. καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Καρακώστα θα παρουσιάσει τις θέσεις του για τον Εμφύλιο και τη δημοκρατία, ενώ η καθηγήτρια κα Έλλη Λεμονίδου θα αναφερθεί στην εκδημία του και στην πολιτική του παρακαταθήκη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.



Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μουσική εκδήλωση (21.00–22.00), συναυλία νέων βραβευμένων σολίστ του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Mozart, Saint-Saëns, Debussy, Chopin, Μητρόπουλου και τη Rhapsodie-Fantaisie της Θεοδώρας Μαγγίνα. Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer κ. Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.