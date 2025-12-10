Politico: Πρώτος ο Τραμπ στους 28 πιο ισχυρούς της Ευρώπης- Μια Ελληνίδα στην «10άδα του μέλλοντος»

Το Politico παρουσίασε τη λίστα με τις 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ΕΕ για το 2025, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, το περιοδικό δημοσίευσε και μια δεύτερη λίστα με «10 πρόσωπα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς», όπου περιλαμβάνεται και μία Ελληνίδα.

Στο εισαγωγικό του κείμενο, το Politico περιγράφει τη σχέση της Ευρώπης με τον Τραμπ ως μια διαρκή διπλωματική άσκηση, διερωτώμενο αν είναι «εταίρος», «απειλή» ή κυρίως μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με την ήπειρο με τους δικούς του όρους.

Στην κύρια κατάταξη των 28 προσώπων, την κορυφή καταλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρέντρικσεν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στην πρώτη 5άδα βρίσκονται επίσης η Μαρίν Λε Πεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η λίστα των «28» περιλαμβάνει ηγέτες κρατών, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικούς της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού, αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και του αθλητισμού, τους οποίους το Politico θεωρεί κρίσιμους για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου.

Τη λίστα συμπληρώνουν ο Νάιτζελ Φάρατζ, αρχηγός του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Η λίστα συμπληρώνεται με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Περιλαμβάνει ακόμη τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, την Κάγια Κάλας ως επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και την αντιπρόεδρο της Κομισιόν Τερέζα Ριμπέρα.

Στο οικονομικό και θεσμικό πεδίο, το Politico κατατάσσει τον Σουηδό δισεκατομμυριούχο και συνιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ, αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ. Ακολουθούν ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς ως διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και η Κάρολ Ναβρότσκι, πρόεδρος της Πολωνίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Χάιντι Ράιχινεκ από τη γερμανική Αριστερά, ο Αντρέα Ορσέλ, CEO της UniCredit, η Ρίμα Χασάν ως μέλος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ρομπ Γέτεν, νικητής στις ολλανδικές εκλογές, και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο.

Η «10άδα του μέλλοντος» – Ανάμεσά τους και μία Ελληνίδα

Παράλληλα με την κεντρική κατάταξη, το Politico παρουσιάζει και τη λίστα των «10 to watch», δηλαδή δέκα προσώπων που θεωρεί ότι «δίνουν την καθαρή εικόνα για το τι μαγειρεύεται στην ευρωπαϊκή πολιτική» και «θέτουν τα θεμέλια για το αυριανό πολιτικό τοπίο».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων Αλεξάντρα Γκέσε, την οποία το Politico περιγράφει ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ψηφιακής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθεί ο δήμαρχος Βουδαπέστης Γκέργκελι Καρατσόνι και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Νιάμχ Σουίνι, η οποία τοποθετείται στην τρίτη θέση.

Η δεκάδα συμπληρώνεται από τον Ισπανό οικονομολόγο και μέλος της ΕΚΤ Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Σάρα Νάφο, τον Σέμεν Κριβόνος, διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας, τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή Ζίγκφριντ Μουρέσαν, κύριο εισηγητή για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τον Σιμόν Μορντού, σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τον Ούλριχ Σίγκμουντ, κύριο υποψήφιο του AfD στις εκλογές της Σαξονίας.