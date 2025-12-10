Ολυμπία Οδός: Παραμένει κλειστή η Μεγάλη Περιμετρική

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ολυμπία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόω των αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων στην Π.Ε.Ο. μεταξύ των Κόμβων Αρχαίας Κορίνθου και Ξυλοκάστρου.

Στην Περιμετρική Πάτρας παραμένει σε εκτροπή το τμήμα μεταξύ κόμβου Κ1 λιμάνι έως τον κόμβο Οβρυάς