Ταξί Πάτρα: «Υπάρχει τεράστιο θέμα, επιβίβασης και αποβίβασης στην Όθωνος Αμαλίας»- Η εμπειρία από την πρώτη μέρα λειτουργίας της πιάτσας

Για σοβαρούς κινδύνους στην Όθωνος Αμαλίας όπου χωροθετήθηκε η πιάτσα ταξί, προβλήματα επιβίβασης και αποβίβασης λόγω στενότητας και υψηλών ταχυτήτων αλλά και για την ανάγκη διατήρησης των θέσεων στην οδό Ζαΐμη, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Γιώργος Σίδερης με αφορμή τη λειτουργία της νέας πιάτσας στο νέο σταθμό του Υπεραστικου ΚΤΕΛ.

Επίσης, αναφέρεται και στο γενικευμένο κυκλοφοριακό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην πόλη λόγω του κλεισίματος της Περιμετρικής από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το οποίο επιτείνεται από την έλλειψη αστυνόμευσης και τη συνεχόμενη τάση των οδηγών να κατεβαίνουν στο κέντρο με τα Ι.Χ. τους.

«Καταρχήν να ευχηθούμε καλορίζικο, το νέο ΚΤΕΛ και καλά ταξίδια. Είναι ένας σύγχρονος σταθμός, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΚΤΕΛ και των ταξιδιωτών. Από την άλλη όμως είχαμε εκφράσει και τις ενστάσεις μας, από όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται. Αυτό που λέγαμε και λέμε, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τον περιβάλλοντα χώρο, με τις οδούς που περικλείουν τον σταθμό. Εκεί εμείς δεχτήκαμε, να γίνει μια πιάτσα ταξί, -13 θέσεων- επί της Όθωνος Αμαλίας, κατά ανάγκην, διότι δεν υπήρχε πουθενά αλλού χώρος. Τα ταξί είθισται να είναι έξω από τους επιβατικούς σταθμούς και κοντά για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Όπως έχει γίνει όμως η πιάτσα στην Όθωνος, δεν μας ικανοποιεί» τονίζει στο thebest.gr

Η επικινδυνότητα της Όθωνος Αμαλίας

Ο πρόεδρος των ταξί κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών: «Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς στην Όθωνος, δεν υπάρχει περίπτωση, να αποβιβάζουμε πελάτες -το ίδιο και ιδιωτικά Ι.Χ.- καθώς ο κίνδυνος είναι ορατός. Υπάρχουν πολλές πιάτσες που είναι στο αριστερό μέρος του δρόμου, αλλά δεν είναι σε δρόμους με τέτοια επικινδυνότητα και στενότητα που έχει η Όθωνος, που πολλές φορές γίνεται δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, γεγονός ανεπίτρεπτο», σημειώνει.

Προσθέτει ότι οι ταχύτητες των οχημάτων είναι υψηλές, ενώ ο ποδηλατόδρομος καθιστά το οδόστρωμα ακόμη πιο στενό: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ελπίζουμε να γίνουν τουλάχιστον κάποιες κυκλοφοριακές βελτιώσεις».

«Να μείνουν θέσεις στη Ζαΐμη»

Ο κ. Σίδερης ζητά να διατηρηθούν οι μισές από τις 16 θέσεις ταξί στο παλιό ΚΤΕΛ στη Ζαΐμη: «Σε ό, τι αφορά, τη Ζαΐμη, στο παλιό ΚΤΕΛ, που είχαμε 16 θέσεις στην πιάτσα θέλουμε να παραμείνουν οι 8, γιατί ούτως ή άλλως με τις πεζοδρομήσεις μας έχουν κόψει και άλλες θέσεις από πιάτσες. Θέλουμε να μείνει, κατά το ήμισυ, η πιάτσα στη Ζαΐμη, πρώτον, για να μην υπάρχει κορεσμός από ταξί στο νέο ΚΤΕΛ και δεύτερον δεν θα εξυπηρετούσε μόνο το ΚΤΕΛ αλλά και τα ξενοδοχεία που είναι τριγύρω αλλά και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης».

Το αδιαχώρητο στην πόλη

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία τις ημέρες που παραμένει κλειστή η Μεγάλη Περιμετρική λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών: «Αυτές τις ημέρες, που είναι κλειστή η μεγάλη Περιμετρική από τους αγρότες, όλη η κίνηση των οχημάτων διοχετεύεται μέσα από την πόλη, είτε από την Αγίου Ανδρέου, είτε από την Όθωνος Αμαλίας, είτε από τη μίνι Περιμετρική. Πραγματικά, γίνεται το αδιαχώρητο», λέει ο πρόεδρος των ταξί.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις με Ι.Χ.: «Δυστυχώς και οι συμπολίτες μας, δεν έχουν καταλάβει, ότι αυτές τις ημέρες των κινητοποιήσεων των αγροτών, δεν πρέπει να κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητα στην πόλη, γεγονός που τους οδηγεί και σε διπλοπαρκάρισμα που είναι παράνομο. Πρέπει να καταλάβουν, ότι όλη η κίνηση, από Πατρών Πύργου και προς Αθήνα, γίνεται μέσα από την πόλη. Συν την έλλειψη αστυνόμευσης, εύκολα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Απευθύνουμε, έκκληση, εάν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, μην παίρνουν τα αυτοκίνητά τους».