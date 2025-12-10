Αχαΐα: Το πρώτο λεωφορείο αναχώρησε- Νέα εποχή για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ

Το πρώτο λεωφορείο με προορισμό την Αθήνα αναχώρησε στις 2.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Με αυτή την πρώτη δρομολογιακή αναχώρηση, το πολυαναμενόμενο έργο πέρασε πλέον στη φάση της καθημερινής εξυπηρέτησης του κοινού.

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, Ανδρέας Μανωλόπουλος, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και το προσωπικό, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση ενός έργου που χαρακτηρίζουν «στολίδι για τους πολίτες και τους επισκέπτες του νομού». Όπως σημειώνουν, η λειτουργία του νέου σταθμού αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και συντονισμού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες συνθήκες άνεσης και αναβάθμισης στις μετακινήσεις.

Το προσωπικό δηλώνει ήδη έτοιμο να υποδεχθεί το επιβατικό κοινό σε έναν σύγχρονο χώρο, με υψηλές προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας. Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι, στόχος είναι να προσφέρονται όμορφα, ποιοτικά και ασφαλή ταξίδια, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των κατοίκων της Αχαΐας και των επισκεπτών της περιοχής.

Σε λειτουργία και ο σταθμός των ταξί

Σε λειτουργία τίθεται πλέον ο νέος σταθμός ταξί στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, επί της οδού Όθωνος Αμαλίας.

Την ίδια ώρα, ο υφιστάμενος σταθμός ταξί στην οδό Ζαΐμη συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, μέχρι το ΚΤΕΛ να ολοκληρώσει πλήρως τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του και να αναστείλει οριστικά τη χρήση του χώρου.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των οδηγών ταξί έχουν ήδη απευθυνθεί στον Δήμο Πατρέων, ζητώντας ο σταθμός στη Ζαΐμη να παραμείνει ενεργός, αλλά με μειωμένο αριθμό θέσεων, από 16 σε 8.

Όπως τονίζεται, σε ανακοίνωσή τους, η πρόταση αυτή στοχεύει στη διατήρηση της εξυπηρέτησης των αναγκών της ευρύτερης περιοχής, όπου λειτουργούν ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις που βασίζονται στην άμεση πρόσβαση σε ταξί

Ο νέος σταθμός του ΚΤΕΛ

Ο νέος σταθμός σχεδιάστηκε με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτει σύγχρονες υποδομές για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επιβατών. Κλιματιζόμενους χώρους αναμονής, ψηφιακά συστήματα ενημέρωσης, πίνακες δρομολογίων και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στο προσωπικό των λεωφορείων, με ειδικούς χώρους ξεκούρασης, αποδυτήρια και εγκαταστάσεις υγιεινής, ενώ έχει προβλεφθεί η δημιουργία ξενώνων στο μέλλον.

Σταθερές παραμένουν οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών και δεν επηρεάζονται από την αλλαγή εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, στις προθέσεις, των διοικούντων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, είναι να αξιοποιηθεί το κτίριο σε επίπεδο βιωσιμότητας, καθώς οι επάνω όροφοι αναμένεται να μισθωθούν σε εταιρεία ανάπτυξης φοιτητικών κατοικιών, δημιουργώντας περίπου 80 νέες θέσεις στέγασης για φοιτητές της πόλης.

Αγιασμός την Κυριακή- Εγκαίνια τον Μάρτιο

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, θα τελεστεί Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία φορέων, αρχών και πολιτών. Τα επίσημα εγκαίνια, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν αρκετούς μήνες αργότερα, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδυασμό με το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων, που θα φέρει στην Πάτρα επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ελλάδα.