Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο- Ισχυρίστηκε ότι εκείνη τον προκάλεσε πρώτα

Ένας πλούσιος Αμερικανός φοιτητής, που σύμφωνα με τους φίλους του «είχε τα πάντα», προσπάθησε να εξαφανίσει τα στοιχεία ενός εγκλήματος παίρνοντας Uber για να επιστρέψει στο σπίτι του στο Λονδίνο, αμέσως μετά τη δολοφονία της συντρόφου του κατά τη διάρκεια καυγά για ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Ο 26χρονος Joshua Michals καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 31χρονης συμφοιτήτριάς του Zhe Wang, την οποία μαχαίρωσε μετά από καβγά στο διαμέρισμά της στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Αφού μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στο πρόσωπο και την έπνιγε πιέζοντάς της τον λαιμό, ο Michals την άφησε να πεθάνει σε μια λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιό της μετά τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στον δικαστή του δικαστηρίου Old Bailey του Λονδίνου.

Την ημέρα του φόνου της Wang, ο Michals πήγε φαγητό και σχεδίαζε να ετοιμάσει ένα πιάτο με αλλαντικά για να ηρεμήσει την σύντροφό του, καθώς είχαν τσακωθεί νωρίτερα.

Ο 26χρονος είχε κατηγορήσει την Γουάνγκ ότι του επιτέθηκε με ένα κουζινομάχαιρο όταν αυτός βγήκε από το μπάνιο και ότι την μαχαίρωσε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της πάλης. Φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη», είπε ο Μίκαλς στο δικαστήριο.

Αντί να καλέσει ασθενοφόρο μετά την αιματηρή επίθεση, ο Μίκαλς πέταξε το τηλέφωνο της Γουάνγκ και το φαγητό που της είχε φέρει σε μια σακούλα σκουπιδιών, την έριξε στον κοινόχρηστο χώρο απορριμμάτων έξω από το σπίτι και πήρε ένα Uber για να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στην γειτονιά Γκρίνουιτς του Λονδίνου.

Ο 26χρονος επίσης, τηλεφώνησε στον πατέρα του, τον 57χρονο David Michals, αντιπρόεδρο πωλήσεων της γαλλικής εταιρείας φωτισμού Legrand με έδρα το Σικάγο, για να τον βοηθήσει να βρει δικηγόρο, ενώ η Wang κειτόταν αιμόφυρτη στο έδαφος.