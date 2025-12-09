Αχαΐα: Νέος αποκλεισμός στην Πατρών - Πύργου - Κλειστή και η Περιμετρική

Σε νέα εκτροπή της κυκλοφορίας οδηγήθηκαν σήμερα οι οδηγοί στην Πατρών–Πύργου, καθώς οι αγρότες προχώρησαν ξανά σε αποκλεισμό του δρόμου στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταφέρονται στην Παλαιά Εθνική Οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας.

Την ίδια ώρα, η Περιμετρική της Πάτρας παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι Πάτρας έως τον κόμβο Οβρυάς.

Την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.