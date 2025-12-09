Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Νέος αποκλεισμός στην Πατρών - Πύργου - Κλειστή και η Περιμετρική

Αχαΐα: Νέος αποκλεισμός στην Πατρών - Πύ...

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Σε νέα εκτροπή της κυκλοφορίας οδηγήθηκαν σήμερα οι οδηγοί στην Πατρών–Πύργου, καθώς οι αγρότες προχώρησαν ξανά σε αποκλεισμό του δρόμου στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταφέρονται στην Παλαιά Εθνική Οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας.

Την ίδια ώρα, η Περιμετρική της Πάτρας παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από τον κόμβο Κ1 Λιμάνι Πάτρας έως τον κόμβο Οβρυάς.

Την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Πρωταθλητές με ένα σπρέι κατά της παχυσαρκίας- Πρωτιά για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες Μπλόκα

Ειδήσεις