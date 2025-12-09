Back to Top
Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Ορατές οι φθορές από την κίνηση των οχημάτων

Στη συμβολή της οδού Αγίου Γεωργίου με την Παντοκράτορος στην Πάτρα, ο πρόσφατα παραδομένος πεζόδρομος για χρήση από τους πατρινούς, κυριολεκτικά έχει παραδοθεί στην όχι και τόσο φυσιολογική φθορά, μετά από περίπου 1 χρόνο ζωής.

Οι αρμοί, όπου ο δρόμος συναντά τον πεζόδρομο -μετά την ανάπλαση στην Άνω Πόλη- έχουν διαλυθεί. Τμήματα του πεζόδρομου "τραμπαλίζουν" και ήδη κάποια κομμάτια έχουν αποκολληθεί. Τα φρεάτια επίσης εμφανίζουν κενά τα οποία τα κάνουν να μετατοπίζονται κάθε φορά που πατά πάνω τους πεζός ή κάποιο όχημα. 

Αν αυτές οι φθορές συνέβησαν περίπου έναν χρόνο μετά την παράδοση του λιθόστρωτου πεζόδρομου, οι μόνιμοι κάτοικοι και ακόμη περαστικοί, αναρωτιούνται τι θα συμβεί σε 2 ή σε 3 χρόνια και ποια θα είναι η εικόνα του φιλόδοξου για την Άνω Πόλη πεζόδρομου.

Και βέβαια εννοείται πως μένουν ακόμη πολλά να γίνουν τόσο στον πεζόδρομο όσο και στα γύρω πεζοδρόμια κάποια εκ των οποίων έχουν μείνει κυριολεκτικά "στη μέση".

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζόδρομος Ανάπλαση Άνω Πόλης κυβόλιθοι

