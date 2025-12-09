Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Στη συμβολή της οδού Αγίου Γεωργίου με την Παντοκράτορος στην Πάτρα, ο πρόσφατα παραδομένος πεζόδρομος για χρήση από τους πατρινούς, κυριολεκτικά έχει παραδοθεί στην όχι και τόσο φυσιολογική φθορά, μετά από περίπου 1 χρόνο ζωής.

Οι αρμοί, όπου ο δρόμος συναντά τον πεζόδρομο -μετά την ανάπλαση στην Άνω Πόλη- έχουν διαλυθεί. Τμήματα του πεζόδρομου "τραμπαλίζουν" και ήδη κάποια κομμάτια έχουν αποκολληθεί. Τα φρεάτια επίσης εμφανίζουν κενά τα οποία τα κάνουν να μετατοπίζονται κάθε φορά που πατά πάνω τους πεζός ή κάποιο όχημα.

Αν αυτές οι φθορές συνέβησαν περίπου έναν χρόνο μετά την παράδοση του λιθόστρωτου πεζόδρομου, οι μόνιμοι κάτοικοι και ακόμη περαστικοί, αναρωτιούνται τι θα συμβεί σε 2 ή σε 3 χρόνια και ποια θα είναι η εικόνα του φιλόδοξου για την Άνω Πόλη πεζόδρομου.

Και βέβαια εννοείται πως μένουν ακόμη πολλά να γίνουν τόσο στον πεζόδρομο όσο και στα γύρω πεζοδρόμια κάποια εκ των οποίων έχουν μείνει κυριολεκτικά "στη μέση".