Ηλεία: Κλείνει προσωρινά το μονοπάτι της Νέδας μετά από κατολίσθηση

Προσωρινά κλείνει το κεντρικό μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες της Νέδας, μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην είσοδό του, λόγω των πρόσφατων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η κατολίσθηση εντοπίζεται περίπου 50 μέτρα από την αρχή του μονοπατιού, το οποίο αποτελεί τη βασική διαδρομή πρόσβασης των επισκεπτών προς τους καταρράκτες της περιοχής.

Όπως δήλωσε στο ilialive.gr ο Δασάρχης Ολυμπίας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, το μονοπάτι θα κλείσει προσωρινά για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος της ζημιάς και οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να υπάρχουν για τους επισκέπτες. «Η κατολίσθηση προκλήθηκε εξαιτίας των πρόσφατων ακραίων καιρικών συνθηκών. Θα προχωρήσουμε σε προσωρινό κλείσιμο του μονοπατιού, ώστε να διαπιστώσουμε το μέγεθος του προβλήματος και τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο από το Δασαρχείο Ολυμπίας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της διαδρομής.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει ο κ. Κωνσταντόπουλος , πρόκειται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζαχάρως και της Διεύθυνσης Δασών, με στόχο την ανακατασκευή και τη βελτίωση του μονοπατιού.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένη μελέτη για τη συντήρηση και την αναβάθμιση της διαδρομής που οδηγεί στους καταρράκτες της Νέδας, με παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας.

«Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για τη συντήρηση και βελτίωση του μονοπατιού στη Νέδα που οδηγεί στους καταρράκτες, με παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας, στις εργασίες της οποίας θα προστεθούν και οι τωρινές ζημιές για την πλήρη αποκατάσταση» καταλήγει ο Δασάρχης Ολυμπίας.