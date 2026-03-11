Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη ΧΑ: “Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω! Νικήσαμε”

Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα του Παύλου Φύσσα, που έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και του αγώνα για την καταδίκη της εγκληματικής ομάδας Χρυσή Αυγή, μίλησε για την τελεσίδικη απόφαση.

“Μετά από 11 χρόνια, τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία” είπε η Μάγδα Φύσσα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Και συνέχισε λέγοντας: “Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σφιγμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. 11 χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες που τον δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο νικήσαμε, έχοντας χάσει. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω”.

Υπενθυμίζεται πως το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επέβαλλε ποινές από τέσσερα έτη έως και ισόβια.

Το δικαστήριο επέβαλε την ισόβια ποινή στον Γ. Ρουπακιά, φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ενώ αποφάσισε τις ίδιες ποινές κάθειρξης 13 ετών όπως και πρωτόδικα για τους καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Νικ. Μιχαλολιάκο, Ηλ. Κασιδιάρη, Ιω. Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο, ενώ σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών καταδικάστηκε ο Αρτ. Ματθαιοπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρώην βουλευτής Ελένη Ζαρούλια, ο Δήμου, ο Σκάλκος και ο Παπαδόπουλος είναι οι τρεις καταδικασθέντες που πρώτη φορά θα οδηγηθούν στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή τους, εφόσον το δικαστήριο δεν κάνει δεκτά αιτήματα μετατροπης της ποινής ή αναστολής εκτέλεσης της ποινής τους των υπερασπιστών τους.