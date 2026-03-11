Κρήτη: Δήλωνε άστεγος αλλά η έρευνα εντόπισε ροές εκατομμυρίων ευρώ

Με δύο ακόμα προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος απολογιών στον ανακριτή Ρεθύμνου για την υπόθεση-μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα.

Από τους 12 συνολικά συλληφθέντες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι επτά – ανάμεσά τους και μία Μολδαβή – ενώ οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα, Τετάρτη, σειρά είχε ο 58χρονος Ρεθυμνιώτης, που φέρεται ψηλά στην ιεραρχία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μαζί με δύο ακόμα Έλληνες: έναν 43χρονο από Ηγουμενίτσα και έναν 55χρονο από την Αθήνα. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο πρώτοι. όπως γράφει το cretalive.gr.

Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει περισσότερους κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και ένας 36χρονος Ιταλός με έδρα το Ντουμπάι, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, καθώς και ένας 47χρονος Έλληνας, που εκτιμάται ότι διαφεύγει στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Μαλαισία.

Οι αστυνομικοί αποδίδουν κομβικό ρόλο στον 58χρονο Ρεθυμνιώτη, τον οποίο τοποθετούν αμέσως μετά τον Ιταλό στην ιεραρχία της οργάνωσης. Φέρεται να ήταν μέλος του «ηγετικού πυρήνα», που διαχειριζόταν κρίσεις, στρατολογούσε θύματα, έδινε επενδυτικές συμβουλές μέσω Zoom και συμμετείχε σε παρουσιάσεις και ομιλίες για την προώθηση νέων επενδυτικών πακέτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προέτρεπε τους παθόντες να επενδύσουν σε μετρητά, λέγοντας ότι θα τα μεταφέρει άμεσα στο Ντουμπάι.

Η αντίφαση που σοκάρει

Το εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι η απόλυτη αντίθεση ανάμεσα στα φορολογικά στοιχεία και στις οικονομικές κινήσεις του 58χρονου Ρεθυμνιώτη:

2021: δήλωνε «άστεγος»

2022: δεν υπέβαλε καθόλου φορολογική δήλωση

2023-2024: εμφανίζεται ως «σκηνίτης»

2023-2025 (MyData): μηδενικά δηλωμένα έσοδα

Παρά τα μηδενικά εισοδήματα, η αστυνομική προανάκριση φέρεται να εντόπισε οικονομικές ροές που αγγίζουν τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα:

Περίπου 32.000 ευρώ σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων

Περίπου 100.000 ευρώ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περίπου 42.000 ευρώ σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στη Βουλγαρία

Παράλληλα, από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι ο 58χρονος φέρεται να διατηρούσε τουλάχιστον εννέα τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, σε χώρες όπως Αγγλία, Βέλγιο, Εσθονία, Βουλγαρία, Λιθουανία και Ιρλανδία. Για ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς, οι αρχές δεν έχουν ακόμα πλήρη στοιχεία κινήσεων και υπολοίπων, τα οποία ευελπιστούν να προκύψουν μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων χωρών.

Η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του «άστεγου – σκηνίτη» και στις σημαντικές διεθνείς χρηματικές ροές εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με την προανάκριση, ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, που παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών.