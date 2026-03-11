«Ποιος σκότωσε τον Άγγελο;» Το κατηγορητήριο- καταπέλτης για την κακοποίηση του 3χρονου

Αρνούνται τα πάντα και ρίχνουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τη φρικτή κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη.

Η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος σύντροφός της, στις απολογίες τους, δήλωσαν αθώοι. Ωστόσο, το κλητήριο θέσπισμα του εισαγγελέα εφετών, όπως γράφει το ereportaz περιγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα: ένα παιδί που, σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη επαναλαμβανόμενα βασανιστήρια μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Η 27χρονη μητέρα, απολογούμενη, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν κακοποίησε το παιδί της. «Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Εγώ το παιδί το είχα χτυπήσει μόνο στην πάνα του», φέρεται να δήλωσε.

Ωστόσο, στο κατηγορητήριο περιγράφεται ότι το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2025 το παιδί δέχθηκε αλλεπάλληλα και σφοδρότατα χτυπήματα. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να κατάφεραν «πολλαπλά και σφοδρότατα πλήγματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι του παιδιού», χρησιμοποιώντας γροθιές και κλωτσιές, αλλά και δύο ξύλα από τη βρεφική κούνια.

Η ίδια πάντως επέμεινε ότι υπεύθυνος για τη βία ήταν ο σύντροφός της. Όπως ισχυρίστηκε, «μετά τον έναν μήνα ο σύντροφός μου ξεκίνησε να του ασκεί βία. Το χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας στα χέρια και στις πατούσες. Εγώ του έπαιρνα το ξύλο και αγκάλιαζα το παιδί».

Το κατηγορητήριο όμως δεν μιλά για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια καθημερινότητα βίας που, σύμφωνα με τις αρχές, κράτησε μήνες. Όπως αναφέρεται, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2025 οι δύο κατηγορούμενοι κακοποιούσαν το παιδί σχεδόν καθημερινά, χτυπώντας το με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, στο πρόσωπο και σε όλο του το σώμα.

Από την πλευρά του, ο 45χρονος σύντροφος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και έστρεψε τις κατηγορίες προς τη μητέρα. «Γνωρίζω τις κατηγορίες και δεν τις αποδέχομαι. Είμαι αθώος, δεν έχω κάνει ούτε θα έκανα κάτι για να βλάψω το παιδί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι είχε δει τη μητέρα να χτυπά τον μικρό με ξύλο από την κούνια, προκαλώντας μάλιστα αιμορραγία στα χείλη του παιδιού.

Οι περιγραφές στο κατηγορητήριο, ωστόσο, είναι ακόμη πιο σκληρές. Σύμφωνα με αυτό, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χτυπούσαν επανειλημμένα το παιδί στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, στη μέση και στη γενετική περιοχή, χρησιμοποιώντας γροθιές, κλωτσιές, αλλά και ξύλινα αντικείμενα, όπως τμήματα από τη βρεφική κούνια.

Ανατριχίλα προκαλούν και οι αναφορές για εγκαύματα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προκλήθηκαν στο παιδί από αναμμένα τσιγάρα που έσβηναν στα χέρια, στα πόδια και στη γενετική περιοχή του, αλλά και με πυρακτωμένο τμήμα μεταλλικού αναπτήρα.

Παρά τις διαφορετικές εκδοχές που δίνουν οι δύο κατηγορούμενοι για το τι συνέβη την τελευταία ημέρα, οι δικαστικές αρχές αποδίδουν τον θάνατο του παιδιού σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προκάλεσαν «shaking» του εγκεφάλου, που οδήγησε σε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά την κακοποίηση φέρονται να άφηναν το παιδί αβοήθητο, παρά το γεγονός ότι είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν και να το προστατεύουν. Όπως αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιούσαν ακόμη και το φάρμακο Xanax, προκειμένου να καταστείλουν τις φωνές και τα κλάματα του παιδιού.

Το βαρύ κατηγορητήριο οδηγεί τη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου μαζί με τον σύντροφό της αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού. Οι περιγραφές των αρχών σκιαγραφούν μια υπόθεση που, αν επιβεβαιωθούν όλα όσα αναφέρονται, ξεπερνά κάθε όριο ανθρώπινης φαντασίας.