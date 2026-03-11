Βανάκι ανετράπη στη ΒΙΠΕ Πατρών - ΦΩΤΟ

Χωρίς τραυματισμό ο οδηγός – Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όταν βανάκι που κινούνταν στον δρόμο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας στο οδόστρωμα σε πλάγια θέση.
Παρά την ανατροπή του οχήματος, ο οδηγός στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε. Μάλιστα κατάφερε να βγει μόνος του από το βανάκι, πριν φτάσουν στο σημείο οι αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.
