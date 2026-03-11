Γυναίκες στο χακί: Το ΓΕΣ καλεί σε εθελοντική στράτευση- ΒΙΝΤΕΟ

Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια
Μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας παρουσιάστηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το οποίο ανακοίνωσε πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών.
Η σχετική ενημέρωση συνοδεύεται από βίντεο με κεντρικό μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», μέσα από το οποίο προβάλλεται η δυνατότητα ενεργότερης συμμετοχής των γυναικών στην εθνική άμυνα, αλλά και οι επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται.
Στο βίντεο εμφανίζονται ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα έξω από κέντρο νεοσυλλέκτων. Στη συνέχεια η γυναίκα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και παρουσιάζονται στιγμές από τη στρατιωτική εκπαίδευση, με τη συμμετοχή και άλλων γυναικών, καθώς και εικόνες από την εξέλιξη της στρατιωτικής τους πορείας, όπως η απονομή βαθμών και οι διαδικασίες ένταξης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια προβάλλεται το μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα», υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην άμυνα της χώρας.
Τα κριτήρια επιλογής
Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.
- Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.
- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).
Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία δεν αποτελεί μόνο μια πράξη προσφοράς, αλλά συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας:
- Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.
- Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.
- Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).
Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες
- Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.
