Γυναίκες στο χακί: Το ΓΕΣ καλεί σε εθελοντική στράτευση- ΒΙΝΤΕΟ

Μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας παρουσιάστηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το οποίο ανακοίνωσε πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών.

Η σχετική ενημέρωση συνοδεύεται από βίντεο με κεντρικό μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», μέσα από το οποίο προβάλλεται η δυνατότητα ενεργότερης συμμετοχής των γυναικών στην εθνική άμυνα, αλλά και οι επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται.

Στο βίντεο εμφανίζονται ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα έξω από κέντρο νεοσυλλέκτων. Στη συνέχεια η γυναίκα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και παρουσιάζονται στιγμές από τη στρατιωτική εκπαίδευση, με τη συμμετοχή και άλλων γυναικών, καθώς και εικόνες από την εξέλιξη της στρατιωτικής τους πορείας, όπως η απονομή βαθμών και οι διαδικασίες ένταξης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια προβάλλεται το μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα», υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στην άμυνα της χώρας.