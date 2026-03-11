Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία- Αρσάκεια Σχολεία: Εκδήλωση για τα 190 χρόνια στην Πάτρα με αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη- Παρουσία Γιώργου Μπαμπινιώτη- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία- Αρσάκεια Σχολε...

Η επετειακή βραδιά στο Royal Theater με ποίηση και μουσικές εμπνευσμένες από το έργο του μεγάλου ποιητή

Με αναφορές στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και στο διαχρονικό έργο του Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, πραγματοποιήθηκε στο Royal Theater της Πάτρας η επετειακή εκδήλωση της Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τα 190 χρόνια από την ίδρυσή της. «Παρών» στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της Εταιρείας, καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Αρσακείων Σχολείων στην ελληνική εκπαίδευση. Από το 1836 μέχρι σήμερα, ο ιστορικός εκπαιδευτικός οργανισμός υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή της Παιδείας, καλλιεργώντας τη γνώση, το ήθος και την πολιτισμική συνείδηση χιλιάδων μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Γιώργος Μπαμπινιώτης, απηύθυνε προσφώνηση, αναφερόμενος τόσο στη μακρά πορεία και τη συμβολή της Εταιρείας στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, όσο και στη διαχρονική αξία του έργου του Οδυσσέα Ελύτη για τη νεότερη ελληνική ταυτότητα.

Η βραδιά περιλάμβανε καλλιτεχνικό και φιλολογικό πρόγραμμα με αναγνώσεις ποιημάτων του Ελύτη, καθώς και μουσικές αποδόσεις εμπνευσμένες από το έργο του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υψηλού συμβολισμού που ανέδειξε τη στενή σχέση της ελληνικής παιδείας με τη γλώσσα, την ποίηση και το φως του ελληνικού πνεύματος.

Ειδήσεις Τώρα

Σπείρα με χρυσές λίρες: Απέσπασαν 710.000 ευρώ από πατέρα πρώην βουλευτή της ΝΔ

«Ποιος σκότωσε τον Άγγελο;» Το κατηγορητήριο- καταπέλτης για την κακοποίηση του 3χρονου

Θεσσαλονίκη: 10χρονος υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρσάκεια Σχολεία Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c1\u03c3\u03ac\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03b5\u03af\u03b1","\u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039c\u03c0\u03b1\u03bc\u03c0\u03b9\u03bd\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2"]
823899
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις