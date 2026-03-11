Back to Top
Σπείρα με χρυσές λίρες: Απέσπασαν 710.000 ευρώ από πατέρα πρώην βουλευτή της ΝΔ

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως τα έδωσε οικειοθελώς για να «εξαγοράσει τις ψήφους μας»

Ένα από τα θύματα του κυκλώματος απατεώνων στη Λάρισα που εξαρθρώθηκε την περασμένη Παρασκευή (6/3), οι οποίοι εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών, φαίνεται πως ήταν πατέρας μιας πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας την ίδια πρόφαση πως θα γίνει ανταλλαγή με χρυσές λίρες, φέρεται να του απέσπασαν το τεράστιο ποσό των 710.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το MEGA, το κύκλωμα υποστήριξε στο δικαστήριο - κάτι το οποίο ισχυριζόντουσαν και το 2015 - ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας που έγινε από τον πατέρα της βουλευτή δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, η σπείρα ανέφερε ότι τα χρήματα τους τα έδωσε συνειδητά συγγενής βουλευτού για εξαγορά ψήφων.

Ωστόσο, το περιστατικό με τις χρυσές λίρες έχει καταγραφεί πάνω από επτά φορές στην περιοχή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

