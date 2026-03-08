Λάρισα: Όλη η δράση της σπείρας με τις «χρυσές λίρες» - Δήλωναν άστεγοι αλλά ζούσαν σε βίλες με πολυτελή αυτοκίνητα

Ήταν 18 Ιουλίου του 2025 όταν στα γραφεία του ελληνικού FBI έφτασε υλικό και συγκεκριμένα τρεις μηνύσεις από άτομα που λένε ότι έχουν πέσει θύματα μιας συμμορίας Ρομά από τη Λάρισα και έχουν χάσει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ!

Σύμφωνα με τη δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr «οι 5 κατηγορούμενοι εντόπιζαν τα θύματά τους στα οποία εμφανίζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας της φυλής Ρομά που διάγουν πολυτελή βίο. Κατά περίπτωση με το ψευδές πρόσχημα της πρόσκλησης αδυναμίας οικονομικής ρευστότητας που είχαν περιέλθει αναγκάζονται να πουλήσουν πολύτιμα τιμαλφή που αποτελούσαν μέρος της περιουσίας τους, προτίθεται να πουλήσουν μεγάλης ποσότητας χρυσές λίρες σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή της αγοράς παρουσιάζοντας την εν λόγω συναλλαγή ως ευκαιρία για τα θύματά τους. Μετά την απόσπαση του συμφωνημένου χρηματικού ποσού για την αγορά των χρυσών λιρών τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς προφάσεις δεν κατέβαλαν το συμφωνηθέν αντίτιμο».

Οι τρεις καταγγελίες

Η πρώτη περίπτωση της απάτης αφορά την περίπτωση ενός ζευγαριού που έχασαν 143.000 ευρώ. Όταν μάλιστα κατάλαβαν την απάτη και ζήτησαν τα χρήματά τους τότε «η συμμορία των 5» τους απείλησε. Η απάτη ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες για να τους πείσουν τους ξενάγησαν στην πολυτελή κατοικία τους και τους πρότειναν να αγοράσουν χρυσές λίρες έναντι προνομιακής τιμής των 285 ευρώ ανά τεμάχιο αντί του ποσού των 395 ευρώ σε χρυσές λίρες που πουλούσαν την εποχή εκείνη.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε επιχειρηματία από τη Βόρεια Ελλάδα που πλήρωσε 175.000 ευρώ προκειμένου να λάβει λίρες. Όταν κατάλαβε την απάτη τότε τον πλησίασαν και του είπαν: «Μη μας κοροϊδεύεις τώρα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε βασιστεί σε αυτό που είπαμε, δεν μπορείς να παίζεις μαζί μας και να μας δημιουργήσει προβλήματα με μας, δεν τον θες. Είναι σαν να κρατάς στη φυλακή τον άνθρωπό μας, συμφωνήσαμε τώρα μην τολμήσεις να μας κρεμάσεις γιατί θα έχει σοβαρά προβλήματα. Μη μας βάζεις σε προβλήματα γιατί θα έχεις και εσύ πρόβλημα μαζί μας».

Τρίτη περίπτωση αφορά αυτή ενός επιχειρηματία από την Αθήνα, συνολικά οι καταγγελίες για αυτή την υπόθεση ήταν πάρα πολλές.

Δήλωναν σκηνίτες

Οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν τα τηλέφωνά τους προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Όπως προέκυψε, ενώ τα μέλη της συμμορίας δεν εμφάνιζαν επαγγελματική δραστηριότητα και τα δηλωθέντα εισοδήματά τους ήταν είτε μηδενικά είτε χαμηλού ύψους αυτοί ζούσαν χρησιμοποιώντας πανάκριβα αυτοκίνητα, βίλες ενώ στις φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες άστεγοι έχοντας ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Και αυτό ενώ επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πολυτελή ζωή τους χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν. Όλοι τους έμεναν σε πολυτελείς μεζονέτες στα περίχωρα της Λάρισας και χρησιμοποιούσαν Mercedes, BMW και AUDI κι άλλα ακριβά οχήματα για τις μετακινήσεις τους.

Στις απολογίες τους στους αστυνομικούς αρνήθηκαν να πουν το παραμικρό για όσα τους κατηγορούν.