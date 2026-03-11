Pulse: Τι ανησυχεί τους πολίτες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Περίπου 8 στους 10 πολίτες ανησυχούν για τις εξελίξεις
Περίπου 8 στους 10 πολίτες ανησυχούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ μοιρασμένες ήταν οι απαντήσεις για το πώς αξιολογούν τις αποφάσεις της χώρας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, όπως φάνηκε στη σημερινή (11/3) δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΙ.
Συγκεκριμένα, το 79% των ερωτηθέντων ανησυχούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το 48% να απαντάει “πολύ” και το 31% “αρκετά”.
Οι περισσότεροι ανησυχούν για τις συνέπειες που θα έχει ο πόλεμος στην “οικονομία”, σε ποσοστό 39%, ακολουθεί με 23% η “στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας” και η “γενικότερη αναταραχή“ σε ποσοστό 18%. Περίπου ένας στους 10 (12%) απαντά πως ανησυχεί για ανθρωπιστική κρίση και προσφυγικές ροές.
Στη δημοσκόπηση οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ερωτήθηκαν και για το πώς αξιολογούν τις ενέργειες της χώρας μας για την προστασία της Κύπρου. Περίπου 7 στους 10 (72%) απάντησε πως τις θεωρεί θετικές.
Από την άλλη, στην ερώτηση για το πώς αξιολογούν τις αποφάσεις της χώρας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες, με το 47% να τις θεωρεί θετικές και το 44% αρνητικές.
Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να προηγείται με 14,5 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 25,5 % και 11% αντίστοιχα. Τρίτη έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5% και η Φωνή Λογικής με 3%.
Στους αναποφάσιστους η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με 31,5%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με 13,5%.
