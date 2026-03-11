Ε. Γιαννιά: «Συγχαρητήρια στην Ασφάλεια Αιγίου για τη σύλληψη του δράστη των πυροβολισμών»

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η επιτυχία της Ασφάλειας Αιγίου με την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης πυροβολισμών που σόκαρε ολόκληρη τη χώρα και σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην περιοχή του Αιγίου, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερα νέα παιδιά.

Η γρήγορη και αποτελεσματική κινητοποίηση των αστυνομικών της Ασφάλειας Αιγίου, οδήγησε στη σύλληψη του δράστη εντός των ορίων του αυτοφώρου και στην προφυλάκισή του, στέλνοντας το σαφές μήνυμα ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν μένουν ατιμώρητες.

Με αφορμή την επιτυχή εξέλιξη της υπόθεσης, η Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ευσταθία Γιαννιά, επισκέφθηκε την Ασφάλεια Αιγίου, όπου & εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον Διοικητή Αστυνόμο Ιορδάνη Μαγειράκη και σε όλα τα στελέχη της υπηρεσίας για την άμεση και μεθοδική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη και την προφυλάκιση του δράστη.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κα Ευσταθία Γιαννιά, πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία που αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει επαγγελματισμός, ετοιμότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, η κοινωνία μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.

Παράλληλα, η κα Γιανναιά υπογράμμισε όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας και βρίσκεται σταθερά στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.