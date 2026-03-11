Θεσσαλονίκη: 10χρονος υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο
Καρδιακή ανακοπή υπέστη το μεσημέρι ένα παιδί 10 ετών στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο.
Σύμφωνα με τοthestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, το παιδί επανήλθε.
Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.
