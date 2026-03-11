Θεσσαλονίκη: 10χρονος υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο

Καρδιακή ανακοπή υπέστη το μεσημέρι ένα παιδί 10 ετών στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο.

Σύμφωνα με τοthestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, το παιδί επανήλθε.