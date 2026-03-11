Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας σε αντιπολεμική συγκέντρωση

Η οργάνωση της Νέας Αριστεράς στην Αχαΐα καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αντιπολεμική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 19:00, στην Πλατεία Γεωργίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκος Μητσοτάκης και ζητά να μην χρησιμοποιείται ελληνικό έδαφος για στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Η ανακοίνωση

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – Όλοι και όλες στην αντιπολεμική συγκέντρωση την Πέμπτη 12 Μαρτίου

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έναν εξαιρετικά επικίνδυνο κύκλο βίας με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους λαούς της περιοχής.

Σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα δεν πρέπει να μετατραπεί σε μέρος του πολέμου. Απαιτούμε το κλείσιμο της αμερικανικής βάσης στη Σούδα, διότι δεν πρέπει ελληνικό έδαφος να γίνει ορμητήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων ούτε κρίκος σε μια αλυσίδα καταστροφής που οδηγεί μόνο σε περισσότερο πόνο και προσφυγιά.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας οφείλει να είναι πολύπλευρη, να υπηρετεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια των λαών και σε καμία περίπτωση να ακολουθεί τους πολεμικούς σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων, όπως δουλοπρεπώς πράττει ο κ. Μητσοτάκης μετατρέποντάς μας σε προτεκτοράτο.

Λέμε ΟΧΙ στην αποστολή φρεγατών και F-16 για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

Η Νέα Αριστερά καλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν στην αντιπολεμική συγκέντρωση την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 19:00, στην Πλ. Γεωργίου.

Για να ακουστεί καθαρά ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται την εμπλοκή της χώρας στον παράνομο πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου.