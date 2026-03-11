25η Μαρτίου: Η παρέλαση, η σχολική γιορτή και οι απουσίες

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου πλησιάζει, και στα σχολεία το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και μαθητών στρέφεται στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Φέτος, η ημέρα της εθνικής εορτής και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Τετάρτη, με τους μαθητές να «καλύπτονται» για δύο ημέρες, καθώς η γιορτή στα σχολεία τιμάται την παραμονή της αργίας.

Η ημέρα δεν είναι αργία και η παρουσία στις εκδηλώσεις θεωρείται υποχρεωτική, με τις σχολικές γιορτές της Τρίτης 24/3 να έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών.

Τι ισχύει με τις απουσίες την 25η Μαρτίου

Τυχόν απουσίες μαθητών την ημέρα της γιορτής θεωρούνται αδικαιολόγητες, από τη στιγμή που οι σχολικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στις σχολικές εκδηλώσεις γίνεται αναφορά και στον διπλό εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Η ημέρα αυτή είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Η ημέρα που θυμίζει την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Μετά το πέρας των δίωρων εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν. Στις 24 Μαρτίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτουργεί το Ολοήμερο, ενώ τα κυλικεία λειτουργούν μέχρι την αποχώρηση των παιδιών.

Οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου αλλά δεν προσέλθουν την ημέρα της εθνικής εορτής χωρίς σοβαρό λόγο, δεν αποκλείεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων.