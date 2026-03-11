Κινηματογραφική ληστεία στο Ηράκλειο: Άγνωστοι έστησαν καρτέρι σε οδηγό φορτηγού και του αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό

Σε συναγερμό είναι η αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από ληστεία που διαπράχθηκε σήμερα το πρωί, στην περιοχή του Καρτερού, σύμφωνα με καταγγελία.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το θύμα κάλεσε το ίδιο την αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν. Οι δράστες φέρεται να του έστησαν καρτέρι και να τράπηκαν σε φυγή με λεία χιλιάδων ευρώ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το θύμα εκτελούσε με το φορτηγό του δρομολόγιο από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα, για τη μεταφορά ζωοτροφών ενώ μετέφερε και σημαντικό ποσό.

Όπως αναφέρει το patris.gr, δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα όχημα, φέρεται να γνώριζαν το δρομολόγιο του καταγγέλλοντα και στην περιοχή του Καρτερού του έστησαν καρτέρι.

Το θύμα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ένα αγροτικό αυτοκίνητο του έκλεισε το δρόμο και ένας άνδρας φορώντας κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ήρθε από το τζάμι του οδηγού με προτεταμένο το όπλο.

Ο δεύτερος δράστης έσπασε το παράθυρο της πόρτας του συνοδηγού και του ζήτησε το χάρτινο σφραγισμένο κουτί που είχε μέσα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Αναζητούνται από την Αστυνομία

Στη συνέχεια – σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που ερευνάται με πολλή προσοχή από τους άνδρες της ΕΛΑΣ – οι δράστες μπήκαν στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε τρίτο άτομα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις περιγραφές του θύματος οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες μιλούσαν ελληνικά και είναι νεαρής ηλικίας.