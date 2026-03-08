Λάρισα: Νέες αποκαλύψεις για τη σπείρα με τις χρυσές λίρες - Πήραν πολυτελή αυτοκίνητα αξίας €70.000 χωρίς να πληρώσουν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση της οικογένειας, που πιάστηκε στα δίχτυα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα, μια υπόθεση που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μέλος της ισχυρής αυτής οικογένειας κατάφερε να πάρει από γνωστή αντιπροσωπεία δύο πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας περίπου 70.000 ευρώ χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι οι άνθρωποι της αντιπροσωπείας φέρονται να φοβούνταν ακόμη και να ζητήσουν πίσω τα οχήματα.

Απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζικό υπάλληλο

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα περιστατικό εξαπάτησης, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες οι δράστες απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζική υπάλληλο, δίνοντάς της πλαστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Τα περιστατικά αυτά προστίθενται στο παζλ της μεγάλης έρευνας για την απάτη με τις χρυσές λίρες, όπου τα μέλη της οικογένειας φέρονται να προσέγγιζαν υποψήφια θύματα υποσχόμενοι πώληση χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας τελικά μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα μέλη της οικογένειας εμφανίζονταν επισήμως να διαμένουν σε σκηνές, δηλώνοντας δηλαδή συνθήκες ένδειας.

Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπής, αυθαίρετες κατασκευές και οικόπεδα που φέρονται να είναι καταπατημένα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και εγγραφές στο κτηματολόγιο που χαρακτηρίζονται ως αμφιβόλου προέλευσης.

Δύσκολη η χαρτογράφηση των περιουσιακών τους στοιχείων

Παράλληλα, οχήματα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιούνται από μέλη της οικογένειας δεν εμφανίζονται καταχωρημένα στα ονόματά τους, γεγονός που δυσκολεύει τη χαρτογράφηση των πραγματικών περιουσιακών τους στοιχείων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και εταιρείες που εμφανίζονται να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση παζαριών και εμποροπανηγύρεων, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για εταιρείες – βιτρίνα που χρησιμοποιούνταν για οικονομικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν διάσπαρτες καταγγελίες για απάτες συνδέθηκαν μεταξύ τους από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι υποθέσεις εξαπάτησης, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί, καθώς αρκετοί φέρονται να δίσταζαν να μιλήσουν από φόβο.