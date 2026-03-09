Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα Δευτέρα

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα, περιλαμβάνει η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα (9/3), σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως τους 18 βαθμούς.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα παρουσιάσει διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με γενικά αίθριο ουρανό και τοπικές μόνο νεφώσεις κυρίως σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά καλός καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.