Σήμερα η τριμερής Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στην Πάφο

Έξι F-16 στέλνει σήμερα η Τουρκία στην Κύπρο
Μήνυμα υψηλού συμβολισμού τόσο για την υποστήριξη στην Κύπρο, όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αναμένεται να εκπέμψουν σήμερα το μεσημέρι από κοινού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, οι οποίοι θα καταφθάσουν στην Πάφο.
Σημείο συνάντησης, παρά τη δεδομένη μυστικότητα από όλες τις πηγές για προφανείς λόγους ασφαλείας, θα είναι η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και τα ελληνικά F-16 που εστάλησαν στην Κύπρο με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι τρεις ηγέτες θα συζητήσουν εφ' όλης της ύλης, ενώ εν συνεχεία θα προβούν σε κοινές δηλώσεις.
Η συνάντηση των τριών συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή «ασπίδα» που υψώνεται στην Κύπρο. Η Ελλάδα άλλωστε ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Λευκωσίας για αμυντική υποστήριξη μετά την επίθεση με drones στη βάση του Ακρωτηρίου. Ακολούθησε η Γαλλία, με τον κ. Μακρόν μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος να ανακοινώνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ, ενώ εσχάτως στη συμμαχία υποστήριξης της Μεγαλονήσου έχουν προστεθεί η Ιταλία, η Ισπανία και αναμένεται και βοήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύνολο έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο τη Δευτέρα (09.03.2026), όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της τουρκοκυπριακής αρχής πολιτικής αεροπορίας, Ασκίν Μεσέλι την Κυριακή (08.03.2026).
Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τέσσερα τουρκικά F-16 θα αναπτύσσονταν στο αεροδρόμιο Ερτσάν (Τύμβου) της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου και ότι τα αεροσκάφη αυτά αναμένονταν να φτάσουν την Κυριακή.
Ωστόσο, ο Τουρκοκύπριος αξιωματούχος, Ασκίν Μεσέλι δήλωσε στο «Kibris Postasi» ότι ο αριθμός των τουρκικών μαχητικών που θα αναπτυχθούν έχει αυξηθεί σε έξι και ότι τώρα αναμένεται να φτάσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Όπως σημειώνει η «Cyprus Mail» την Κυριακή, τα αεροσκάφη θα αναπτυχθούν εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος από ιρανικό drone στις 2 Μαρτίου.
