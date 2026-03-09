Σήμερα η τριμερής Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στην Πάφο

Μήνυμα υψηλού συμβολισμού τόσο για την υποστήριξη στην Κύπρο, όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αναμένεται να εκπέμψουν σήμερα το μεσημέρι από κοινού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, οι οποίοι θα καταφθάσουν στην Πάφο.

Σημείο συνάντησης, παρά τη δεδομένη μυστικότητα από όλες τις πηγές για προφανείς λόγους ασφαλείας, θα είναι η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και τα ελληνικά F-16 που εστάλησαν στην Κύπρο με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι τρεις ηγέτες θα συζητήσουν εφ' όλης της ύλης, ενώ εν συνεχεία θα προβούν σε κοινές δηλώσεις.

Η συνάντηση των τριών συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή «ασπίδα» που υψώνεται στην Κύπρο. Η Ελλάδα άλλωστε ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Λευκωσίας για αμυντική υποστήριξη μετά την επίθεση με drones στη βάση του Ακρωτηρίου. Ακολούθησε η Γαλλία, με τον κ. Μακρόν μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος να ανακοινώνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ, ενώ εσχάτως στη συμμαχία υποστήριξης της Μεγαλονήσου έχουν προστεθεί η Ιταλία, η Ισπανία και αναμένεται και βοήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο.